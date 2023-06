Football : Toulouse se sépare de son entraîneur Philippe Montanier

Toulouse a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Philippe Montanier, qui avait pourtant confortablement assuré son maintien en Ligue 1 et lui avait permis de remporter la Coupe de France, son premier trophée depuis 66 ans. Il sera remplacé par son adjoint, l'Espagnol Carles Martinez Novell, arrivé au club l'hiver dernier après avoir notamment travaillé au centre de formation du FC Barcelone.

"La collaboration entre le Toulouse Football Club et Philippe Montanier prend fin", a fait savoir le TFC dans un communiqué laconique. "Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Philippe Montanier pour son professionnalisme et son engagement, qui lui ont permis de remporter successivement le titre de champion de Ligue 2 (en 2022) puis la Coupe de France".

Carles Martinez Novell le remplace

Le club de la Ville rose, qui avait terminé la saison à la 13e place pour son retour dans l'élite, a immédiatement annoncé le nom de son successeur : Carles Martinez Novell. L'Espagnol de 39 ans était arrivé sur les bords de la Garonne en décembre dernier pour remplacer l'adjoint de Montanier Michaël Debève, brusquement limogé. Il a notamment travaillé au centre de formation du FC Barcelone et auprès de plusieurs équipes de jeunes en Espagne et dans les pays du Golfe.

"Depuis son arrivée, il a fait preuve d'un engagement remarquable et a joué un rôle essentiel dans la progression de l'équipe, notamment lors de la victoire en Coupe de France", a salué dans un communiqué le président toulousain Damien Comolli, homme de confiance des propriétaires américains du "Téfécé". "Ses connaissances tactiques et ses méthodes d'entraînement ont contribué à développer notre identité de jeu et à renforcer notre collectif", a-t-il ajouté. "Notre club est à un tournant décisif de son évolution. Pour entamer ce nouveau cycle, nous sommes convaincus que Carles est la personne idoine pour mener à bien nos ambitions".