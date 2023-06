Emmanuel Macron «va essayer de pousser» Kylian Mbappé pour qu'il reste au Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé pourra-t-il être convaincu ? 48 heures après la révélation d'une lettre de l'attaquant français expliquant qu'il ne prolongerait pas avec le Paris Saint-Germain après juin 2024, le président de la République Emmanuel Macron "va essayer de pousser" pour que la star des Bleus reste en France. Interpellé par un jeune supporter avec un maillot du PSG floqué à l'effigie de Kylian Mbappé en marge du salon Vivatech, le chef de l'Etat souhaite désormais se pencher sur le dossier du joueur pour le convaincre de continuer l'aventure avec le club parisien.

"Je n'ai pas de scoop"

"Vous savez s'il reste Kylian ?", a lancé le jeune fan à Emmanuel Macron. "Je n’ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour", lui a répondu dans la foulée le président de la République. L'attaquant, désigné une nouvelle fois meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison, est sous contrat avec le PSG jusqu'au terme de la saison prochaine, avec la possibilité pour lui d'activer une option pour une année supplémentaire, jusqu'au terme de la saison 2024-25.

Mais la star de 24 ans, au PSG depuis 2017, a fait savoir qu'elle ne lèverait pas cette option, exposant le PSG au risque de la voir partir libre en juin 2024, sans récupérer d'indemnités de transfert. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron intervient dans la vie du club onze fois champion de France.

"Les bons conseils"

Il y a un an, après l'annonce de sa prolongation, Mbappé avait lui-même révélé qu'il avait discuté de ses options avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. L'actuel président et l'ancien chef de l'Etat, avait-il dit, lui avaient conseillé de rester à Paris, ajoutant qu'il avait apprécié leurs "bons conseils". Le Real Madrid, qui espérait alors faire venir Mbappé, avait alors estimé, par la voie de son président, Florentino Perez, que la superstar du football français avait cédé à des "pressions politiques et économiques".

"Ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République", avait ajouté Perez à la télévision espagnole, essayant d'expliquer pourquoi le transfert avait capoté. Déjà présent à Moscou lors du sacre mondial de 2018, Emmanuel Macron s'affiche en fervent supporter de l'équipe de France de football. À l'issue de la finale du Mondial au Qatar, perdue aux tirs au but par la France face à l'Argentine de Lionel Messi le 18 décembre dernier, Emmanuel Macron était descendu sur la pelouse, réconfortant à plusieurs reprises Kylian Mbappé et l'entourant même de ses bras.

Il avait ensuite pris la parole devant l'ensemble des joueurs, intervention filmée et diffusée sur les réseaux sociaux via le compte du président de la République. Les oppositions avaient jugé ces marques d'affection "gênantes" voire "totalement ridicules". Le président français s'est aussi intéressé au poste d'entraîneur du PSG. Lorsque le nom de Zinédine Zidane circulait, il y a un an, avant la nomination de Christophe Galtier, il avait ainsi estimé que l'arrivée de l'ex numéro 10 de l'équipe de France sur le banc du club de la capitale serait "formidable".