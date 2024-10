Football : qui est Rodri, le lauréat du Ballon d'Or France Football 2024 ?

Le Ballon d'Or France Football 2024 revient donc à Rodri, de son nom complet Rodrigo Hernandez Cascante. Une victoire presque synonyme de surprise. Longtemps donné vainqueur, Vinicius Jr et le Real Madrid ne se sont pas rendus au gala après des rumeurs sur la non-victoire du Brésilien ou d'un des leurs.

Le milieu de terrain de 28 ans devient le troisième espagnol de l'histoire à remporter le plus convoité des trophées individuels du football mondial, après Alfredo Di Stéfano (1957 et 1959) et Luis Suárez (1960), mais aussi le premier joueur du championnat anglais à l'obtenir depuis le premier sacre de Cristiano Ronaldo, en 2008 et le premier de l'histoire de son club, Manchester City. Le sacre de Rodri, que les observateurs n'ont pas franchement vu venir, sonne pourtant comme une juste récompense pour un joueur qui a souvent été dans l'ombre des succès de son équipe.

Rodri, un joueur complet, organisateur du jeu et décisif

Après avoir fait ses débuts professionnels à Villareal en 2015 et après seulement une saison avec l'Atlético Madrid, Rodri arrive, à 23 ans, à Manchester City en 2019 pour un montant de 70 millions d'euros. Le milieu de terrain défensif est vu à cette époque comme l'un des plus grands espoirs à ce poste. Certains n'hésitent pas à le comparer à Sergio Busquets, légende du FC Barcelone et véritable référence à ce poste.

Sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur montre toute l'étendue de son talent dans l'organisation du jeu de son équipe grâce à sa vision, sa qualité de passe et sa capacité à défendre. Avec les Citizens, Rodri devient rapidement un titulaire indiscutable. Lors de ses deux premières années au club, il joue plus de 50 matchs par saison et est décisif dans beau nombre d'entre eux, comme lors de la victoire des siens lors de la finale de la Carabao Cup contre Aston Villa en 2020 lorsqu'il marque le but de la victoire.

La saison 2022-2023 sera LA saison de tous les records pour Manchester City. Les Citizens remportent une troisième Premier League consécutive, la FA Cup (la coupe nationale, ndlr) et surtout la première Ligue des champions de leur histoire. Une "Coupe aux grandes oreilles" remportée grâce à un but de... Rodri en finale face à l'Inter Milan. Il achève la saison avec six buts et sept passes décisives ainsi qu'une cinquième place au classement du Ballon d'Or.

La consécration avec la Roja

La saison dernière, il est encore une fois un élément clé de la réussite de Manchester City sur la scène nationale avec un quatrième titre de champion d'Angleterre consécutif, une première dans l'histoire moderne de la Premier League. Les Skyblues remportent également la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs. Mais il ne peut rien faire pour éviter l'élimination de son club dès les quarts de finale de la Ligue des champions, lors d'une séance de tirs aux buts face au Real Madrid, futur vainqueur de la compétition.

Rodri a tout remporté avec son club du nord de l'Angleterre. Il ne lui manquait plus que de briller avec la sélection espagnole. Après une victoire en Ligue des Nations en 2023, l'Euro 2024, en Allemagne, le ferait passer dans une autre dimension. Le natif de Madrid est l'organisateur du jeu de la Roja qui s'impose en finale contre l'Angleterre (2-1). Rodri figure dans l'équipe type de la compétition et est même nommé meilleur joueur du tournoi.

Ce lundi soir, à Paris, le Ballon d’or 2024 vient donc couronner un milieu de terrain méritant, organisateur du jeu, au service des attaquants qui attirent toutes les lumières. Un rôle généralement peu mis en avant mais qui a enfin obtenu la reconnaissance qu’il méritait.