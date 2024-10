Ballon d’Or 2024 : pourquoi Kylian Mbappé ne figure pas parmi les favoris

Le suspense touche à sa fin. Le successeur de Lionel Messi, lauréat du Ballon d'or 2023, sera connu ce lundi soir au terme d'une cérémonie qui se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris. Vinicius Junior est le grand favori de cette édition 2024. L’attaquant brésilien, auteur d'une magnifique saison sous les couleurs du Real Madrid (26 buts et 11 passes décisives) a de grandes chances de remporter le trophée qui, sauf surprise, passera une fois de plus sous le nez de Kylian Mbappé.

Coup de théâtre pour Kylian Mbappé

Troisième du palmarès du Ballon d’Or 2023, derrière Lionel Messi et Erling Haaland, Kylian Mbappé visait pourtant ce trophée d’une valeur de 13.000 euros et dont la fabrication nécessite une centaine d'heures de travail. Mais pour Jacques Vendroux, journaliste d’Europe 1, à désirer trop ardemment, on finit par tout perdre. "J'ai l'impression que c'est obsessionnel de la part de Kylian Mbappé. Je pense qu'il a annoncé trop tôt qui voulait avoir le ballon. Honnêtement, il ne l'a jamais mérité à 300 %, en revanche, il a eu tort d’avouer qu’il visait le Ballon d'or et je crois que ça agace les votants", explique-t-il.

Revenir dans la course du Ballon d’Or

Pour séduire le jury de 100 journalistes, le demi-finaliste de l'Euro avec les Bleus doit redoubler d’effort, insiste le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. "Si Kylian retrouve le leadership avec l'équipe de France, il pourra se repositionner comme candidat au Ballon d'or", affirme-t-il. En ayant choisi le Real, Kylian Mbappé a probablement choisi la bonne voie pour remporter le trophée légendaire. Le dernier Français vainqueur du Ballon d'Or n'est autre que l'ancienne légende du club madrilène, Karim Benzema.