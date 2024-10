Ballon d'or 2024 : qui sont les favoris pour remporter le trophée cette année ?

Qui succédera à Lionel Messi ? Lundi 28 octobre, France Football remettra le 68e Ballon d'or de l'histoire. Depuis le 4 septembre, nous connaissons la liste des 30 nommés pour le sacré suprême, liste dans laquelle on ne retrouve ni le génie argentin, ni Cristiano Ronaldo (une première depuis 2003), ni aucun autre ancien lauréat de ce trophée individuel. Le Ballon d'or récompense le meilleur joueur sur la période qui s'étend du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

L'année de la consécration pour Vinícius Júnior ?

2024 aura été une année riche pour Vinícius Júnior. L'ailier du Real Madrid a pris une nouvelle dimension dans le club après le départ de Karim Benzema. Auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien aura été l'un des grands artisans du succès national et continental du Real Madrid. En Ligue des champions, il a marqué deux buts importants face au Bayern Munich, un autre en finale contre le Borussia Dortmund et a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Convoqué avec le Brésil pour disputer la Copa América, Vinícius et les siens se sont inclinés en quart de finale contre l'Uruguay aux pénaltys, match auquel il n'a pas participé pour cause de suspension. D'un point de vue individuel, l'ailier du Real Madrid n'aura pas particulièrement brillé, auteur uniquement de deux buts (contre le Paraguay en phase de groupe). Cette contre-performance avec sa sélection ne semble pas ternir ses chances.

Jude Bellingham en embuscade ?

Un coéquipier de Vinícius Júnior pourrait lui subtiliser ce Ballon d'or 2024. Il s'agit de Jude Bellingham. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 103 millions d'euros en juin 2023, le Britannique s'est rapidement imposé comme un taulier du Real Madrid. Milieu de terrain, Jude Bellingham a été, aussi, un formidable attaquant, inscrivant but sur but au cours des premiers mois avant de connaître une deuxième moitié de saison moins prolifique.

D'un point de vue statistique, le numéro 5 de la "Casa Blanca" n'a rien à envier à Vinícius : 27 buts et 16 passes décisives en 54 matchs, mais son coéquipier brésilien s'est montré plus décisif dans les moments clés de la saison. Vainqueur de sa première Ligue des champions, Jude Bellingham, 21 ans, aurait pu être l'ultra-favori de ce Ballon d'or 2024 si l'Angleterre avait remporté l'Euro. Mais les Three Lions se sont inclinés en finale contre l'Espagne (2-1).

Dani Carvajal, un sacre logique ?

Dani Carvajal fait logiquement partie des favoris pour remporter le Ballon d'or. Le latéral droit espagnol a remporté la Liga, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des champions et l'Euro 2024 avec l'Espagne en juillet dernier. Solide défensivement, le latéral droit de 32 ans est également adroit devant le but. Carvajal a inscrit un total de 7 buts, dont le premier lors de la finale de la Coupe aux grandes oreilles contre Dortmund, à Londres.

Une victoire qui lui a permis de devenir - à égalité avec ses coéquipiers Toni Kroos, Luka Modrić et Nacho - le joueur les plus titré de l'histoire de la Ligue des champions avec six trophées. Dani Carvajal est présent dans l'équipe type de la saison de la coupe européenne. Comme symbole de l'importance qu'il possède dans le vestiaire, il est désormais le capitaine du Real Madrid à la suite du départ de Nacho.

Rodri, le sacre d'un homme de l'ombre ?

Un autre Espagnol a accompli une saison exceptionnelle. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a été l'une des pièces maîtresses dans le succès de son équipe en Premier League. Les Citizens sont parvenus à remporter un quatrième titre de champion d'Angleterre, une première dans l'histoire de la Premier League, et une Coupe du monde des clubs. Seule ombre à son tableau, l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, dans une séance de tirs au but marquée par la performance du gardien ukrainien madrilène, Andriy Lunin.

Une déception rapidement effacée après une performance XXL lors de l'Euro 2024. Rodri était l'organisateur du jeu de la Roja et sa performance remarquée par tous lui a valu de figurer dans l'équipe type de la compétition et d'être désigné meilleur joueur de l'Euro.

Lautaro Martínez, un autre argentin pour succéder à la "Pulga" ?

Et si le successeur de Lionel Messi au palmarès du Ballon d'or était un autre argentin ? Lautaro Martínez a de bons arguments pour remporter le Ballon d'or et succéder ainsi à son coéquipier en sélection, car l'Argentin aura marqué de son empreinte la saison qui vient de s'écouler. L'attaquant de l'Inter Milan a été l'un des grands artisans du 20e titre de champion d'Italie des Nerazzurri, finissant même meilleur buteur de la Serie A avec 24 réalisations. En sélection, il a également brillé durant la Copa América avec 5 buts en 6 matchs disputés, dont celui de la victoire en finale contre la Colombie, permettant ainsi à l'Argentine de conserver son titre.

Mais la prestation de l'Inter Milan en Ligue des champions peut faire perdre à Lautaro Martínez des voix importantes pour remporter le trophée individuel. Finaliste en 2023 contre Manchester City, les Interistes ont quitté la compétition la saison dernière dès les huitièmes de finale, battus par l'Atlético Madrid, aux tirs au but. En 60 matchs la saison dernière, Lautaro Martínez a inscrit 35 buts.

Toni Kroos, un dernier trophée pour récompenser sa carrière ?

Toni Kroos est un joueur qui a marqué une génération de footballeurs grâce à sa vision de jeu, sa qualité de passe et son élégance sur les terrains. Le champion du monde avec l'Allemagne en 2014 - qui a raccroché les crampons après l'Euro 2024 - a été le maître à jouer du Real Madrid la saison dernière. Mais son influence dans le jeu a guidé la Maison-Blanche vers le doublé Liga-Ligue des champions.

En finale face à Dortmund, c'est lui qui délivre le centre qui permet à Dani Carvajal d'ouvrir le score et de guider le Real vers un nouveau titre continental. Un trophée en guise de point final doré à sa carrière dans la capitale espagnole. L'Allemand espérait aussi quitter les terrains sur un sacre avec sa sélection, de plus à domicile. Un rêve qui s'est échappé dès les quarts de finale face à l'Espagne. C'est donc sur une défaite que cette légende du football a raccroché les crampons à l'âge de 34 ans. Le Ballon d'or 2024 viendrait récompenser l'ensemble de son œuvre.

Qu'en est-il de Kylian Mbappé et Erling Haaland ?

Vu comme les successeurs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, un sacre de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland paraît plus difficile à imaginer cette année. Auteur de 52 buts en 59 matchs, Kylian Mbappé possède les meilleures statistiques des nommés du Ballon d'or 2024. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, meilleur buteur de la Ligue des champions malgré une prestation mitigée en demi-finale face à Dortmund, sa non-performance avec l'équipe de France à l'Euro pourrait jouer contre lui.

Pour ce qui est d'Erling Haaland, le Norvégien a une nouvelle fois survolé la Premier League en finissant meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations. Mais à l'image de Kylian Mbappé, l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne s'est pas particulièrement signalé dans les grands matchs de Ligue des champions la saison dernière et l'absence de la Norvège à l'Euro aura son importance sur le vote final.