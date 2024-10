EN DIRECT - Ballon d'Or 2024 : le joueur du FC Barcelone Lamine Yamal remporte le trophée Kopa

Qui succèdera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d'Or France Football ? Vinicius Jr ou Rodri ? Aitana Bonmati parviendra-t-elle à conserver son Ballon d'or ? Des questions qui auront leurs réponses ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. La cérémonie du Ballon d'or 2024 sera présentée par l'ancienne star de Chelsea Didier Drogba et Sandrine Heribert. Au total, ce sont huit trophées qui seront décernés ce soir.

Il y aura des grands absents ce soir lors de ce gala. La délégation du Real Madrid ainsi que ses joueurs, comme Vinicius Jr, Jude Bellingham ou Kylian Mbappé, n'ont pas fait le déplacement. Les dirigeants du club madrilènes auraient pris cette décision après avoir découvert que le joueur Brésilien n'allait pas être sacré ce soir.

Le trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur de la saison passée, est décerné à deux joueurs : Kylian Mbappé et Harry Kane. Les deux stars du football ont chacun inscrit 44 buts la saison dernière.

Harry Kane, Toni Kroos et Lamine Yamal occupent les 10e, 9e et 8e places

On continue à en apprendre un peu plus sur le classement du Ballon d'Or masculin 2024. L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, se place à la 10e place. Le jeune retraité du Real Madrid et de la sélection allemande, Toni Kroos, arrive à la 9e place. Et le jeune vainqueur du trophée Kopa, Lamine Yamal, se classe 8e.

Le Real Madrid est sacré club masculin de la saison

Vainqueur de la Ligue des champions, de la Liga, de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid est sacré meilleur club de la saison 2023-2024. Aucun représentant n'est venu récupérer sur la scène le trophée, le club de la capitale madrilène ayant décidé de boycotter le gala.

Le FC Barcelone est sacré équipe féminine de la saison

Vainqueur de la Ligue des champions féminine et championne d'Espagne, le FC Barcelone est désigné meilleure équipe féminine de la saison. Le président du club, Joan Laporta, et la capitaine de l'équipe, Alexia Putellas, Ballon d'Or 2021 et 2022, reçoivent le trophée des mains de Didier Drogba. Plusieurs membres de l'équipe les rejoignent sur la scène du théâtre du Châtelet.

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa

Le jeune joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, 17 ans, remporte le trophée Kopa qui récompense le meilleur espoir mondial du football âgé de moins de 21 ans. Un sacre logique après une saison durant laquelle il a remporté avec l'Espagne l'Euro 2024. Il est le plus jeune joueur à avoir : remporté cette compétition, marqué et joué pour la sélection espagnole.

Il devance le milieu de terrain du Real Madrid Arda Güler et le joueur de Manchester United, Kobbie Mainoo.

La cérémonie au théâtre du Châtelet commence

Tout est prêt au théâtre du Châtelet. Didier Drogba et Sandrine Heribert ont lancé la cérémonie. Les joueurs et joueuses encore nominés pour les plus prestigieux trophées individuels du football font leurs apparitions sur la scène avec l'absence confirmée des joueurs et de la délégation du Real Madrid. Certain que Vinicius Jr ne recevrait pas le Ballon d'Or, le Real Madrid a annoncé en fin d'après-midi qu'il boycotterait le rendez-vous de lundi soir à Paris.

"Ce n'est pas bon pour le football qu'une entité comme le Real Madrid ne soit pas présente à un gala de cette dimension", a réagi le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente, vainqueur de l'Euro-2024. "Aucun joueur ni club ne sait lundi après-midi qui a remporté" le trophée, ont affirmé à l'AFP les organisateurs. "Tous les clubs et les joueurs sont logés à la même enseigne" et donc le Real ne peut pas savoir si un de ses joueurs sera ou non couronné.

Les joueurs classés de la 29e à la 11e place déjà connus

Au cours de l'après-midi, France Football, en partenariat avec le journal L'Équipe, a divulgué les joueurs classés de la 29e à la 11e place de ce Ballon d'Or 2024 masculin. Parmi eux, nous retrouvons le défenseur français William Saliba à la 24e place ou encore le milieu de terrain parisien Vitinha à la 27e place.

Les joueuses classées de la 30e à la 11e place déjà connues

Au cours de l'après-midi, France Football, en partenariat avec le journal L'Équipe, a divulgué les joueurs classés de la 29e à la 11e place de ce Ballon d'Or 2024 féminin.