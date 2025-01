Football : quels sont les scénarios possibles pour les clubs français en Ligue des champions ?

Avant la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi, Brest, Lille, Monaco et le PSG ne sont pas à l'abri d'un gros retournement de situation au classement. Une qualification directement en huitième de finale, éviter l'élimination... Europe 1 dresse les différents scénarios pour chaque club français.

Après sept journées, la phase de ligue de la Ligue des champions arrive à son terme puisque la dernière journée se joue ce mercredi. Mais les clubs français peuvent toutefois voir leur place changer, parfois sans avoir leur destin entre les mains. Les équipes situées de la 1ʳᵉ à la 8ᵉ place sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que celles positionnées de la 9ᵉ à la 24ᵉ place joueront les barrages, équivalents d'un seizième de finale. Voici les scénarios possibles pour Brest, Lille, Monaco et le PSG.

Brest : victoire impérative face au tenant du titre

Personne (ou presque) ne les attendait ici, pourtant ils l'ont fait. Les Brestois sont 13ᵉ avec 13 points et assurés d'être qualifiés pour la suite de la compétition, au moins en barrages. À Guingamp, où les Bretons reçoivent en coupe d'Europe, la victoire face au PSV (1-0) le 10 décembre et le nul le 23 octobre contre le Bayer Leverkusen (1-1) étaient inattendus et ont permis cette belle histoire.

Mais Brest peut encore aller plus loin puisqu'une qualification directement en 8ᵉ de finale est possible, en fonction des résultats de certains matchs. Les Brestois peuvent donc terminer dans le top 8 s'ils l'emportent face au Real Madrid et que trois des sept conditions suivantes se réalisent :

L'Inter Milan ne perd pas contre l'AS Monaco

Lille et Feyenoord ne parviennent pas à se départager

Le RB Salzbourg l'emporte face à l'Atlético Madrid, ou match nul entre les deux équipes et Brest gagne de quatre buts d'écart

match nul entre les deux équipes et Brest gagne de quatre buts d'écart Le Dinamo Zagreb fait tomber l'AC Milan, ou arrache lenul,l et Brest s'impose par trois buts d'écart

arrache lenul,l et Brest s'impose par trois buts d'écart Le Bayer Leverkusen ne s'impose pas contre le Sparta Prague

L'Atalanta ne gagne pas contre le FC Barcelone

Aston Villa ne triomphe pas du Celtic Glasgow

Lille : quatre scénarios sur sept nécessaires

Après leur mauvaise entrée en matière contre le Sporting Portugal (2-0) le 17 septembre, Lille a su se ressaisir avec une victoire historique à domicile le 2 octobre face au Real Madrid (1-0). Les Dogues ont continué sur leur lancée en s'imposant contre l'Atlético Madrid (1-3) le 23 octobre et en tenant la Juventus en échec le 5 novembre (1-1).

Avec un bilan digne des grands clubs européens, les hommes de Bruno Genesio sont 12ᵉ avec 13 points, juste devant Brest et peuvent, eux aussi, accrocher une place dans le top 8 afin de se qualifier directement en 8ᵉ de finale. Pour cela, Lille doit gagner face à Feyenoord et quatre scénarios sur les sept suivants sont nécessaires :

Brest ne s'impose pas contre le Real Madrid ou Brest l'emport, mais ne dépasse pas la différence de buts des Lillois (2 pour Lille et 2 pour Brest)

Brest l'emport, mais ne dépasse pas la différence de buts des Lillois (2 pour Lille et 2 pour Brest) Le RB Salzbourg l'emporte face à l'Atlético Madrid, ou match nul entre les deux équipes et Lille gagne par quatre buts d'écart

match nul entre les deux équipes et Lille gagne par quatre buts d'écart Le Dinamo Zagreb fait tomber l'AC Milan, ou arrache le nul et Lille s'impose par trois buts d'écart

arrache le nul et Lille s'impose par trois buts d'écart L'Inter Milan ne perd pas contre l'AS Monaco

Aston Villa ne triomphe pas du Celtic Glasgow

L'Atalanta ne gagne pas face au FC Barcelone

Le Bayer Leverkusen ne s'impose pas contre le Sparta Prague

L'AS Monaco : au minimum un nul pour un possible top 8

C'est sûrement le meilleur départ d'un club français en Ligue des champions cette saison. L'AS Monaco s'était imposé face au FC Barcelone (2-1) le 19 septembre. Malgré les défaites contre Benfica (2-3, 27 novembre) et Arsenal (3-0, 11 décembre), les Monégasques ont su rebondir face à Aston Villa en l'emportant 1-0 le 21 janvier dernier.

De quoi les propulser à la 10ᵉ place avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 2 défaites leur offrant donc aussi 13 points et une place en barrages. L'ASM peut également prétendre à une place pour les 8ᵉ de finale s'ils parviennent à renverser l'Inter Milan et que trois des six conditions suivantes prennent forme :

Brest et Lille ne l'emportent pas ou s'imposent, mais ne dépassent pas la différence de buts de Monaco (3)

s'imposent, mais ne dépassent pas la différence de buts de Monaco (3) Le Dinamo Zagreb fait tomber l'AC Milan, ou arrache le nul et Monaco gagne par deux buts d'écart

arrache le nul et Monaco gagne par deux buts d'écart Le RB Salzbourg renverse l'Atlético Madrid, ou match nul entre les deux équipes et Monaco triomphe de trois buts d'écart

match nul entre les deux équipes et Monaco triomphe de trois buts d'écart Aston Villa ne s'impose pas contre le Celtic Glasgow

Le Bayer Leverkusen ne gagne pas face au Sparta Prague

L'Atalanta ne l'emporte pas contre le FC Barcelone

Contrairement à Lille et Brest, Monaco peut aussi finir dans les huit premiers en décrochant le nul face à l'Inter Milan et si trois conditions sur les quatre suivantes se réalisent :

Brest ne s'impose pas contre le Real Madrid

Lille ne bat pas Feyenoord

Le Celtic remporte le match face à Aston Villa

Le Bayer Leverkusen ne gagne pas face au Sparta Prague

Pour le PSG, éviter l'élimination

Le PSG était attendu, mais le PSG n'a pas toujours convaincu. Après une victoire peu rassurante contre Girona (1-0) le 18 septembre, les Parisiens n'ont pas été à la hauteur de la compétition : défaite 2-0 face à Arsenal (1ᵉʳ octobre), nul arraché contre le PSV (1-1, 22 octobre), défaite face à l'Atlético Madrid (1-2, 6 novembre) et défaite contre le Bayern Munich (1-0, 26 novembre).

Mais Paris a su se relever. Le 22 janvier dernier, les hommes de Luis Enrique disputaient l'un des matchs les plus importants de la saison : un duel remporté face à Manchester City (4-2). De quoi offrir de l'espoir aux supporters parisiens pour une possible qualification en barrages. Pour cela, le PSG doit au mois obtenir un nul ce mercredi face à Stuttgart.

En cas de défaite, le destin des Parisiens reposerait sur d'autres rencontres. Le PSG serait donc éliminé si trois des scénarios parmi les cinq suivants se concrétisent :