Football : que se passe-t-il entre Neymar et Kylian Mbappé ?

Le PSG occupe pour l'instant la tête du classement de la Ligue 1 de football. Une première place grâce à sa victoire face à Montpellier samedi (5-2). C'était le premier match de la saison au Parc des Princes, et déjà les premières tensions se font sentir au sein de l'équipe. Elles concernent les deux stars de l'équipe, Neymar et Kylian Mbappé. Tout est parti d'une histoire de pénalty tiré face aux Montpelliérains. Va-t-on avoir le droit à une saga à la Kardashian au PSG ? Deux pénaltys ont été accordés aux Parisiens durant la rencontre. Kylian Mbappé, désigné par Christophe Galtier avant le match, tire le premier et le rate. Neymar prend le ballon, tire le second et marque.

Mbappé souhaite-t-il le départ de Neymar ?

De quoi créer des tensions entre les deux hommes ? Aucun doute là-dessus, selon le consultant d'Europe 1 Jimmy Algerino : "C'est vrai qu'en ce début de saison, on a presque tout entendu. Si tout ça se révélait, ça peut donner [l'impression] que le clan Mbappé aurait souhaité le départ de Neymar."

Tout aurait pu s'arrêter là, mais avec le PSG, rien n'est jamais simple. D'un côté, un Mbappé boudeur durant toute la rencontre, et de l'autre trois likes du Brésilien sur des tweets issus de comptes fans du numéro dix parisien, critiquant le choix de Mbappé en tant que premier tireur. Un problème d'égo donc, que Christophe Galtier va devoir gérer pour ne pas ternir le beau début de saison de son équipe.