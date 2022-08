PSG-Montpellier : Kylian MBappé retrouve la pelouse du Parc des Princes après sa blessure

Forfait pour la première journée de Ligue 1 à cause d'une blessure aux adducteurs, l'attaquant du Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir face à Montpellier. Kylian MBappé va retrouver une équipe qui a déjà très bien fonctionné sans lui. 4-0 face à Nantes durant le Trophée des Champions. 5-0 face à Clermont lors de la première journée de Ligue 1... Le natif de Bondy va devoir montrer son plus beau football face à Montpellier. S'il veut se mettre au niveau de ses deux compères d'attaque Neymar et Lionel Messi, auteurs tous deux de trois buts pour leurs deux premiers matches, Mbappé va devoir faire aussi bien, voire mieux, pour répondre aux attentes de sa prolongation dans le club de la capitale.

Battre le record de Zlatan Ibrahimović ?

Une donnée qui n'inquiète absolument pas l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. "Aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après sur la durée du match, on verra, mais ils ont l'habitude. Je n'ai pas de souci de ce côté-là, ils se connaissent parfaitement, ils savent jouer les uns pour les autres et évidemment, c'était un gros atout supplémentaire d'avoir Kylian avec nous." Un gros atout à 28 buts et six passes décisives en Ligue 1 la saison passée. Nul doute que Kylian MBappé voudra battre son propre record. Et pourquoi pas aller chercher celui d'un certain Zlatan Ibrahimović, auteur de 38 buts et treize passes décisives durant la saison 2015-2016.