Football : "Plus les jours passent, et plus Neymar semble motivé et content de rester au PSG"

RÉACTION

C'est en spectatrice privilégiée qu'Isabela Pagliari, journaliste pour la chaîne de télévision brésilien Esporte Interativo, a pu suivre la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid mercredi. Présente au bord de la pelouse, elle n'a suivi que d'un œil le match, pour se focaliser sur la loge de Neymar, "pour voir ses réactions pendant le match". Et les relater dans Europe 1 Sport.

"On avait l'impression qu'il était sur la pelouse"

Suspendu, le Brésilien était condamné à suivre ce premier grand choc européen de la saison depuis les tribunes. Mais la star du PSG n'était pas seul pour encourager ses coéquipiers. Blessé, Mbappé a choisi lui aussi la loge de Neymar pour suivre cette rencontre. "Ils étaient très stressés. Mais à chaque fois que Paris marquait, c'était la fête", indique Isabela Pagliari. Comme un lion en cage, Neymar "vivait le match". "On avait l'impression qu'il était sur la pelouse tellement il était à fond."

"Plus les jours passent et plus il est content de rester au PSG"

Après la rencontre, Neymar a pu rejoindre le vestiaire en compagnie d'Edinson Cavani. Une scène a laquelle a pu assister Isabela Pagliari depuis sa zone d'interview. "Ils sont allés fêter la victoire avec le reste de l'équipe". Pour elle, le comportement de Neymar est en train de changer. "Plus les jours passent et plus il semble motivé, plus il est content de rester au PSG". Et pour la journaliste brésilienne, les planètes sont en train de s'aligner en faveur du numéro dix du PSG. "Il était suspendu trois matches de Ligue des Champions, maintenant c'est deux. J'ai l'impression que les choses sont en train de s'arranger pour lui."

Neymar devrait donc revenir sur la scène européenne le 22 octobre pour un déplacement du Paris Saint-Germain à Bruges, à l'occasion de la 3e journée de Ligue des Champions.