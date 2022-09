Football : Paul Pogba va finalement se faire opérer, sa participation au Mondial compromise

La star de l'équipe de France Paul Pogba a finalement dû se résoudre lundi à subir une opération du genou droit, option qu'il avait refusée début août, une intervention qui jette une ombre sur sa participation au Mondial-2022 en fin d'année. "Pogba est sorti ce (lundi) matin s'entraîner, mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer", a annoncé l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri à Paris, à la veille du match de Ligue des champions contre le PSG.

L'entraîneur a précisé ne pas compter sur le milieu de terrain d'ici la suspension du championnat d'Italie, mi-novembre, pour cause de Mondial. Les médias italiens évoquaient lundi une indisponibilité de l'ordre de six à huit semaines, ce qui en théorie permettrait au champion du monde 2018 de pouvoir in extremis être inclus par Didier Deschamps dans la liste des Bleus.

Des blessures à répétition

De source proche du club, on précise qu'un communiqué sera diffusé après l'opération, dont la date n'a pas été précisée, sur les détails de cette intervention, nouveau coup dur pour un joueur plongé en pleine affaire familiale sur fond d'accusations de "tentatives d'extorsion".

Pogba, 29 ans, cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps sacrée championne du monde en 2018, est arrêté depuis la fin juillet en raison d'une "lésion du ménisque latéral" du genou droit subie lors de la tournée aux Etats-Unis des Bianconeri. Sa dernière saison s'était déjà précocement arrêtée en avril en raison d'une gêne à un mollet. Avant cela, il avait déjà manqué quatre mois de compétition, de novembre 2021 à février 2022, à cause d'une blessure à une cuisse.