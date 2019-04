Lutte pour l'Europe, maintien... : oui, la Ligue 1 a encore de l'intérêt

Leaders depuis la deuxième journée, les Parisiens ont semblé trop seuls dans une course au titre rapidement dénuée de suspense. Pourtant, la fin de saison de Ligue 1 garde tout son intérêt. En haut du classement, les quelques tickets pour les Coupes d'Europe sont encore à distribuer, tandis qu'en bas de tableau, les clubs qui jouent leur survie dans l'élite se tiennent dans un mouchoir de poche. Europe 1 vous explique pourquoi les cinq dernières journées de Ligue 1 sont alléchantes.

Trois équipes pour un ticket en Ligue des Champions

La course pour la très lucrative Ligue des Champions est encore indécise. Si le Losc, deuxième avec six points d'avance sur son premier poursuivant, semble bien placé pour s'y qualifier directement, trois équipes se disputent le dernier ticket. Avec 59 points, Lyon, qui devance son voisin Saint-Étienne, 56 points, et Marseille, 54 unités, semble avoir le calendrier le plus compliqué. Pour les derniers matchs de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur, l'OL doit encore recevoir Lille, et se déplacer à Marseille, deux concurrents directs pour la Ligue des Champions. Tout peut encore être bouleversé.

Et ces équipes ne se battent peut-être pas seulement pour un accès au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Cinquième du classement UEFA, la France ne bénéficie que de deux places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Le dernier ticket, délivré au troisième de Ligue 1, oblige le club qualifié à passer deux tours avant d'atteindre la phase de groupes. A moins que... La France, qui bénéficie d'une dérogation, peut récupérer une troisième place directement qualificative pour la lucrative compétition européenne lorsque le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat.

C'était le cas l'an passé, grâce à la victoire de l'Atlético de Madrid en C3. Et ça pourrait bien se reproduire cette saison. Les quatre derniers clubs en lice en Ligue Europa, Chelsea, Arsenal, Francfort et Valence, peuvent tous espérer se qualifier en C1 par le biais de leur championnat. En Angleterre, les Blues (4e, 67 points) et les Gunners (5e, 66 points) sont à la lutte avec Tottenham (3e, 70 points) et Manchester United (6e avec 64 points) pour les deux dernières places qualificatives. En Allemagne, l'Eintracht Francfort pointe à la quatrième place, deux points devant le premier non-qualifié. En Espagne, Valence, sixième, reste en course pour la Ligue des Champions, malgré ses trois longueurs de retard sur le quatrième, la surprise Getafe. Tous peuvent donc encore prétendre à la C1 par leur championnat, mais aucun n'est vraiment certain d'y arriver.

Le troisième de Ligue 1 priera pour que ce scénario se répète.

La Ligue Europa et la Coupe de France, au cœur de la lutte pour l'Europe

Une place en C1 pour trois candidats fera forcément des déçus. Alors, la Ligue Europa pourrait être le lot de consolation. D'autant qu'il pourrait y en avoir deux. Si le PSG, déjà assuré de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine, remporte la Coupe de France, samedi face à Rennes, alors la cinquième place de Ligue 1 deviendra qualificative pour la Ligue Europa.

En cas de victoire rennaise, seul le quatrième de L1 sera qualifié pour la C3 avec Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue, et Rennes, donc. Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Montpellier, voire Reims et Nice, espéreront donc une victoire parisienne samedi soir au Stade de France.

Un maintien encore indécis

En bas de tableau, cinq équipes semblent encore menacées : Monaco (16e avec 32 pts) et Amiens (17e, 32 pts), mais surtout Dijon (18e, 28 pts), Caen (19e, 26 pts) et Guingamp (20e, 24 pts). Les Monégasques et les Amiénois, qui s'affronteront lors de la 37ème journée, ont quatre points d'avance sur les Dijonnais, mais leur calendrier est complexe. Pour les autres (Dijon, Caen et Guingamp), la lutte pour la survie se tend, et tous trois doivent avant tout espérer ne pas finir aux deux dernières places. Le 18ème de Ligue 1 conservera en effet, comme la saison dernière, une chance de se maintenir avec le barrage en match aller-retour qu'il disputera face au vainqueur des play-offs de Ligue 2. Le suspense est à son comble.