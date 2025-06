Football : Olivier Giroud devrait faire son retour en Ligue 1 en s'engageant avec Lille la saison prochaine

Le transfert du siècle pour Lille après une saison mitigée ? Olivier Giroud, champion de France avec Montpellier, va retrouver la Ligue 1. L'attaquant de 38 ans est sur le point de signer à Lille. Il dispose encore de six mois de contrat avec Los Angeles. L'ancienne gloire des Bleus devrait signer son contrat avec le Losc la semaine prochaine. Une arrivée qui réjouit les supporters.

Dans un bar de Tourcoing, en région lilloise, les supporters du Losc n'ont plus qu'un nom sur la bouche : Giroud. La signature du champion du monde 2018 à Lille est imminente. Franck, fan de longues dates des Dogues, n'en revient pas : "On a tous cru, moi le premier, à une blague cette semaine. Donc on a hâte et j'espère qu'à la boutique, ils ont de quoi préparer les maillots parce que je pense que ça va faire le gros buzz".

"C'est quelqu'un qui a été exemplaire tout au long de sa carrière"

Ce n'est pas la première fois que le Losc accueille un champion du monde. Samuel Umtiti a porté le maillot lillois ces deux dernières saisons, mais le bilan est contrasté. Antoine espère qu'Olivier Giroud sera beaucoup plus performant : "Ça va être quitte ou double. On espère qu'il ne fera pas une Umtiti quoi, jouer trois ou quatre matchs et disparaître".

Olivier Giroud aura 39 ans à la fin du mois de septembre. Un âge avancé pour un attaquant mais Franck n'est pas du tout inquiet : "C'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Giroud, c'est quelqu'un qui a été exemplaire tout au long de sa carrière".

Les supporters du Losc vont devoir réfléchir à une chanson en l'honneur de la nouvelle star de l'attaque nordiste : "Je ne sais pas : tous gigi, tous roud-roud. C'est très connu par exemple sur les réseaux sociaux". En tout cas, le chant le plus connu est celui créé par les supporters d'Arsenal, il y a quelques années, et qui devrait bientôt résonner au Stade Pierre-Mauroy.