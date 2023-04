Football : Manchester City - Arsenal, choc au sommet en Premier League

C'est le choc de l'année en Angleterre, la bataille footballistique entre Londres et Manchester. Arsenal est en tête de la Premier League depuis quatre mois et possède cinq points d'avance sur son dauphin. Mais Manchester City a deux matches en plus à disputer et peut prendre six points en cas de succès lors des deux rencontres. Alors, pour être assuré de rester en tête du classement, les Gunners doivent s'imposer ce soir, reconnaît l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta.

"Un match important, mais pas décisif", selon Guardiola

"On est au coude à coude avec eux. On sait qu'après, il y aura cinq matches très difficiles, donc cette rencontre est vraiment importante". Mais si les voyants sont au rouge pour Arsenal, avec trois nuls lors des trois dernières rencontres, ils sont au vert pour Manchester City, invaincu depuis deux mois.

"C'est un match important, mais pas décisif. Il reste beaucoup de rencontres de chaque côté. Nous en avons plus, mais celle-ci reste très importante", rapporte de son côté Pep Guardiola. "Maintenant, on sait exactement pour quoi on joue. On a mis plusieurs mois pour arriver à cette phase du championnat et avoir nos chances entre nos main", reconnaît le Catalan. Même si Arsenal n'a plus gagné à Manchester City depuis huit ans, le club londonien espère bel et bien remporter le titre, comme en 2004.

>> À LIRE AUSSI - Football : Arsenal freiné par Liverpool en Premier League après un match à rebondissements

Avantage City

Après City, Arsenal devra se rendre à Newcastle où Manchester United (2-0) et Tottenham (6-1) ont été largement battus, et recevoir Brighton, équipe surprise dans la course à l'Europe qu'elle joue sans complexe. De son côté, Manchester City est invaincu lors de ses neuf dernières rencontres de Premier League, dont huit ont été gagnées. Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois pour deux victoires des Citizens.