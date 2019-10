Football : Lyon concède le nul 0-0 contre Dijon pour la première de Rudi Garcia

L'électrochoc n'a pas eu lieu : cinq jours après la nomination de Rudi Garcia comme nouvel entraîneur, Lyon a concédé un nul brouillon (0-0) contre Dijon et reste scotché en bas de classement, à l'occasion de la 10e journée du Championnat de France. Cela fait désormais huit rencontres que les Lyonnais n'ont plus remporté de match en L1, et la reconstruction s'annonce longue alors que le club, en bonne position en Ligue des champions, se déplace mercredi à Benfica pour la 3e journée de C1.

Vendredi, le leader Paris Saint-Germain est allé l'emporter 4 à 1 à Nice grâce à un doublé d'Angel Di Maria, un but de Kylian Mbappé et un autre de Mauro Icardi. Le PSG compte cinq points d'avance sur son dauphin Nantes, en déplacement à Metz samedi soir.