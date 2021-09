Football : Lionel Messi et les stars parisiennes attendues pour PSG-OL

Le PSG et ses stars doivent faire mieux, dès ce dimanche. Les Parisiens accueillent les Lyonnais au Parc des Princes (21 heures) pour l'un des premiers chocs de la saison en Ligue 1. Tenus en échec cette semaine par le Club Bruges (1-1) en Ligue des champions, les partenaires de Lionel Messi veulent se relancer et accroître leur avance en tête du championnat de France, surtout à l'occasion des débuts de l'Argentin dans son nouveau jardin. Il s'agira d'un sacré test pour l'Olympique lyonnais, 7e et déjà distancé par le club de la capitale au classement, à l'aube de la 6e journée de Ligue 1.

>> Le match PSG-OL sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 20 heures

L'Olympique lyonnais sur une bonne dynamique

Le meneur de jeu argentin ne pouvait guère rêver d'une plus belle affiche pour son premier match à domicile, devant près de 50.000 supporters et avec le retour de la musique traditionnelle du Paris Saint-Germain. L'Olympique lyonnais, malgré un début de saison difficile, reste l'un des principaux tourmenteurs du PSG version Qatar, avec des matchs souvent spectaculaires. Lyon est de plus sur une bonne lancée, après sa victoire cette semaine en Ligue Europa contre les Écossais des Glasgow Rangers (2-0). L'entraîneur néerlandais de l'OL, Peter Bosz, ne fait aucun complexe.

"Ce n'est pas un test, c'est un match important pour nous. On veut le gagner", affirme le coach lyonnais. Qui peut s'appuyer sur la performance de l'an passé, où Lyon avait gagné 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes et avait coupé la route du titre aux Parisiens. À l'époque, le club de la capitale traversait une période compliquée. Le Brésilien Neymar s'était blessé, l'entraîneur Thomas Tuchel vivait ses dernières heures sur le banc parisien. Son successeur argentin, Mauricio Pochettino, sait à quoi s'en tenir.

Kylian Mbappé dans le groupe du PSG

"Je pense que ça va être un match difficile. Lyon est une très bonne équipe, avec de supers joueurs. La rivalité est là. Ce sera un match dur", confie le coach parisien. Si Kylian Mbappé, incertain après sa blessure à Bruges, figure bien dans le groupe du PSG, Marco Verratti et Sergio Ramos manquent toujours à l'appel. Le leader de la Ligue 1 pourra néanmoins compter sur son impressionnante armada avec Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria.