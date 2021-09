PSG : la chanson de Phil Collins revient au Parc des Princes

Les ultras du Paris Saint-Germain peuvent se rassurer. Il entendront de nouveau la chanson Who Said I Would de Phil Collins résonner dans les travées du Parc des Princes lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. La direction du club a fait marche arrière devant le tollé provoqué par la suppression de la chanson en question au profit d'un titre de DJ Snake.

Le club fait marche arrière

"Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche", a écrit le PSG sur son compte Twitter. Le titre "Who Said I Would", qui résonne au Parc depuis le début des années 1990, avait été relégué au début de l'échauffement, samedi, avant la victoire du PSG contre Clermont (4-0), pour la 5e journée de Ligue 1. Pour l'entrée des joueurs, le club avait choisi de lui substituer un son du Français DJ Snake, également connu pour être un supporter du club de la capitale.

Le musicien avait lui-même déclaré lundi sur ses réseaux sociaux "ne pas accepter cette situation". "J'ai fourni un son pour la présentation de Messi. J'ai découvert qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs alors que cela ne s'y prête pas", a expliqué DJ Snake sur Instagram et Twitter. Ce changement a fait grincer les dents d'une partie des supporters parisiens attachés à cette chanson historique, notamment sur les réseaux sociaux. Le PSG reçoit Lyon dimanche à 21 heures pour la 6e journée de L1.