Football : l’équipe de France prête à affronter la ferveur des Irlandais

Il règne à Dublin une forme de douce euphorie depuis le Grand Chelem des joueurs au Trèfle lors du Tournoi des VI Nations. À tel point que la modeste sélection irlandaise de football, seulement 48e au classement mondial, se prend à rêver. "En ce moment, l'équipe de rugby d’Irlande est la n°1 mondiale, alors cela donne beaucoup de confiance même si en foot, nous sommes moins forts. L’équipe de France est évidemment une équipe formidable, mais nous sommes ici et tout est possible", rapporte Danny, un supporter irlandais rencontré dans les entrailles du stade de Dublin.

Sur le papier, cette équipe n’a rien d'un épouvantail, elle n’était même pas à la Coupe du monde au Qatar. La majorité de ses joueurs évoluent en 2e ou 3e division anglaise, mais depuis deux ans son style de jeu évolue, plus ambitieux, à l’image du buteur Evan Ferguson, diamant brut de 18 ans. Et cela n’a assurément pas échappé au capitaine Kylian Mbappé.

"Cette équipe est très rugueuse"

"De réputation, on croit que cette équipe est très rugueuse, mais elle joue bien au foot. Il va falloir faire très attention, être agressif, j’espère qu’on sortira victorieux de cette bataille", rapporte le capitaine de l’équipe de France en conférence de presse. Ils seront 50.000 ce soir dans un Aviva Stadium qu’on annonce bouillant et parmi eux, il y aura 3.000 français. L’un des plus importants déplacements de supporters de toute l’histoire des Bleus.