Football : le projet du PSG peut-il être remis en question après le départ de Jean-Claude Blanc ?

C'est un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. Son directeur général Jean-Claude Blanc a décidé de quitter le club pour rejoindre Ineos. "Jean-Claude Blanc va rejoindre l'équipe de direction d'Ineos en tant que CEO d'Ineos Sport à partir de février 2023" et "supervisera l'ensemble du portefeuille sportif d'Ineos, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied", a précisé Ineos Sport dans un communiqué.

Le PSG avait annoncé lundi soir son départ "dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains". "Le courant passait moins avec le Qatar depuis un moment", a assuré Florian Anselme dans l'émission Europe 1 Sport.

Un "projet à la hauteur de son talent"

"Dans ce cadre, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford qui se concentrera sur la gestion de la performance de très haut niveau", a poursuivi le groupe.

Pour rappel, Ineos est présent en Formule 1 avec l'écurie Mercedes, dans le football avec l'OGC Nice en France, le FC Lausanne Sport en Suisse et le Racing Club Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi que dans le cyclisme avec l'équipe Ineos Grenadiers. Le géant de la chimie parraine aussi l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby et le défi britannique qui disputera en 2024 la 37e édition de la Coupe de l'America à la voile.

"Le projet qui lui est proposé est à la hauteur de son talent", a déclaré Alain Roche dans Europe 1 Sport.

Grosse perte pour le PSG

Avant ses douze ans au Paris Saint-Germain où il occupait le poste de directeur général délégué, Jean-Claude Blanc a notamment fait partie de l'équipe dirigeante de la Juventus Turin (2006-2011) en tant qu'administrateur général puis président pendant la majeure partie de la saison 2009-2010.

Pour Alain Roche, "c'est une personne extrêmement discrète mais d'une grande compétence. Il a structuré ce club (le PSG), il en a fait une dimension internationale. Il a modernisé le stade, il a travaillé sur le centre d'entraînement." "Il faudra trouver la bonne personne pour le remplacer pour le Paris Saint-Germain, parce qu'en fait c'était lui le patron", a ajouté Jacques Vendroux.

Jean-Claude Blanc doit faire ses adieux au PSG à l'occasion de la rencontre Paris Saint-Germain - RC Strasbourg, mercredi soir.