Football : la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre prolongée jusqu'en août 2024

la Fédération française de football (FFF) a annoncé mardi que la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre, en poste depuis 2017, avait prolongé son contrat à la tête des Bleues jusqu'en août 2024, après les Jeux olympiques de Paris. Après l'élimination ces derniers jours en demi-finale de l'Euro en Angleterre face à l'Allemagne (2-1), Corinne Diacre, 47 ans, continuera de diriger l'équipe de France pour le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'été prochain, puis aux JO 2024, pour tenter d'apporter un premier titre international au football féminin français.

Un Euro 2022 "encourageant" pour la suite

"Je suis heureuse et fière de poursuivre l'aventure avec l'équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s'annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année", a déclaré la sélectionneuse dans un communiqué, reconnaissant une "déception" par rapport à l'Euro, néanmoins "encourageant" pour la suite.

Le président de la Fédération Noël Le Graët, qui avait défendu sa sélectionneuse ces dernières années lorsque cette dernière avait effectué des choix forts, quitte à se mettre à dos certaines joueuses, s'est dit "ravi que Corinne ait accepté de relever le défi". "Nous partageons la même ambition forte pour ces deux grandes compétitions", a expliqué le dirigeant breton, qui avait déjà fixé à Diacre l'objectif des demi-finales à l'Euro, atteint par les Bleues et leur capitaine Wendie Renard.

Le soutien de Noël Le Graët

Dans un entretien à l'AFP juste après l'Euro, Le Graët avait déjà plaidé pour une prolongation de deux ans : "Je constate que quand on change d'entraîneur tous les ans ou tous les deux ans, même dans les clubs, ça ne progresse pas. Avec Corinne, on est sur la bonne pente. C'a été plus dur, mais on progresse", avait-il indiqué.

En Angleterre, l'équipe de France féminine a atteint le dernier carré d'une grande compétition pour la première fois depuis les JO de Londres en 2012. Elle ne s'était pas qualifiée pour les derniers Jeux de Tokyo. Corinne Diacre, qui aura 48 ans jeudi, est notamment passée par l'équipe féminine de Soyaux, avant de diriger la section masculine de Clermont, en Ligue 2, entre 2014 et 2017.