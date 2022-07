Football : l'Angleterre remporte l'Euro féminin en battant l'Allemagne en finale

À Wembley, les Lionesses ont triomphé. Devant plus de 87.000 spectateurs, l'Angleterre a battu l'Allemagne en finale de l'Euro féminin (2-1 A.P) et remporte la compétition pour la première fois de son histoire. Les joueuses de Sarina Wiegman ont dû patienter jusqu'aux prolongations pour s'envoler vers le titre.

Après une première période fermée et très disputées, les Anglaises font chavirer une première fois le stade grâce à un fabuleux ballon piqué d'Ella Toone (62e), entrée en jeu quelques minutes plus tôt. Mais à peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Allemande Lina Magull remet les compteurs à zéro en coupant parfaitement un centre au premier poteau.

Un premier titre pour le football anglais depuis 56 ans

Le score en restera là au terme des 90 minutes et il faut donc attendre les prolongations pour assister au dénouement de cette finale. Au bout du suspense, après 110 minutes d'effort, ce sont bien les Anglaises qui vont forcer le destin. Chloe Kelly s'arrache dans la surface pour inscrire, du bout du pied droit, le but victorieux, synonyme de délivrance.

L'Angleterre rafle donc son tout premier titre international depuis 1966, hommes et femmes confondus. En face, l'Allemagne, tombeuse de l'équipe de France en demi-finale, visait un 9e sacre européen mais a dû composer avec le forfait de son attaquante star, Alexandra Popp, victime de "'problèmes musculaires" à l'échauffement.