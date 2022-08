Football : Karim Benzema peut-il espérer obtenir le Ballon d'or ?

Le Real Madrid a remporté mercredi soir sa cinquième Supercoupe de son histoire, dans ce match qui voit s'affronter le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa. Victoire hier 2-0 des Madrilènes contre l'Eintracht Francfort, notamment grâce à un but de Karim Benzema. À 34 ans, le Français continue d'écrire sa légende.

324e buts

Si en 97, on avait dit au petit Karim, dix ans et originaire de Bron, dans la banlieue lyonnaise, "tu marqueras l'histoire du Real Madrid", pas sûr qu'il nous aurait cru. Et pourtant, hier soir à Helsinki, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire du club madrilène. Un 324ᵉ but historique pour le Français qui dépasse d'une unité l'une des légendes du football espagnol, Raúl. Alors oui, il est encore loin des 450 buts de Cristiano Ronaldo et probablement qu'il ne les atteindra jamais. Mais l'attaquant des Bleus pourra tout de même se targuer d'être le deuxième plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde.

Treize ans passés dans la capitale espagnole, 606 matches à disputer et 23 trophées remportés avec le Réal. Tout simplement un record pour un Français à l'étranger. Finalement, on se dit qu'il ne reste plus que ce fameux Ballon d'Or que tout un pays attend avec impatience depuis Zinédine Zidane en 1998. Allez, encore deux mois à tenir pour savoir, mais c'est long.