Football : Guy Roux ne croit "pas encore" à Messi au PSG

INTERVIEW

Lionel Messi, la star argentine du football mondial, évoluera-t-il cette saison au PSG ? Après avoir quitté son club de toujours, le FC Barcelone, il y a trois jours, le joueur s'exprimera dimanche à 12h sur son passage en Catalogne. En attendant, son avenir fait couleur beaucoup d'encre dans certains journaux français qui affirment que la tendance est à une arrivée de Messi dans le club de la capitale. Selon Le Parisien, un accord pourrait intervenir "d'ici à demain (dimanche)". "Paris fond sur Messi", titre samedi le quotidien L'Equipe, en évoquant un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros."

Pas "une vérité déjà faite" pour Guy Roux

Mais pour l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre et consultant foot d'Europe 1 Guy Roux, rien n'est encore certain. A notre micro samedi, il indique ne "pas encore" croire à une arrivée de l'attaquant au PSG. "C'est tellement une bonne information que je crains, ou je suppose, qu'éventuellement quelques médias se soient jetés là-dessus comme si c'était déjà une vérité déjà faite, or ce n'est pas le cas." Il est vrai que la période du mercato, sur la scène footballistique, est réputée pour ses interminables rebondissements.

En revanche, Guy Roux dit "signer" sans hésiter pour cette opportunité. "Mais je ne paie pas", plaisante-t-il. "Bon, il est gratuit, il est libre, il n'y a pas de transfert, mais il a un salaire pharaonique", justifie-t-il.

"Il ne faut pas se fier à ce marché aux grosses puces qui a lieu du côté du PSG"

Et même si Messi rejoignait un effectif parisien déjà bien garni avec Neymar et Mbappé, l'ancien coach revendique ne pas être de ceux "qui pensent que le PSG écrase tout". Pour expliquer sa position, Guy Roux calme les ardeurs concernant certaines nouvelles recrues. "Par exemple (Sergio) Ramos, ça fait maintenant un mois qu’il est là et... il se prépare. Mais Ramos n'a joué que 15 matchs l’année dernière donc ça ne va pas forcément être un renfort formidable", tacle-t-il. "Donc il ne faut pas se fier à ce marché aux grosses puces qui a lieu du côté du Paris Saint-Germain."