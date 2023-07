Football : battu par le Cerezo Osaka en amical, le PSG ne convainc pas

Le PSG ne convainc pas, voire inquiète. Plombé par ses errements défensifs, le club de la capitale s'est incliné ce vendredi en match de préparation face au Cerezo Osaka (3-2), gâchant le joli match d'Hugo Ekitike, buteur et passeur, vendredi dans le grand port japonais. Il y avait du mieux offensivement, par rapport au match sans but contre Al-Nassr trois jours plus tôt dans le même stade Nagai, même si Neymar, toujours en phase de reprise, n'est pas rentré en jeu, mais il reste du travail à Luis Enrique et son équipe.

⌛️ Fin du match à Osaka. Nos Parisiens s'inclinent pour ce second match de préparation au Japon @crz_official#PSGCRZ I 2-3 pic.twitter.com/FbP3QXn5wU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023

Sur le premier but, une mésentente entre Danilo Pereira et Milan Skriniar profite au Belge Jordy Croux (22e) et sur le second Lucas Hernandez se fait aisément déposséder du ballon par Ryo Watanabe, passeur pour le blond Sota Kitano, qui a marqué de près (67e). Sur le troisième, il semble y avoir faute de Haruki Harai sur Cher Ndour, mais l'Italien aurait quand même dû mieux résister. Derrière, la superbe frappe enroulée de Shinji Kagawa a rappelé les grandes heures au Borussia Dortmund ou à Manchester United du Japonais, rentré dans son club formateur à 34 ans après 13 saisons en Europe.

Ekitike en jambes

Bref, l'arrière-garde s'est fait bousculer, notamment par le puissant brésilien Leo Ceara, et Skriniar en particulier ne s'est pas montré rassurant. La meilleure surprise de la défense est l'ex-banni Layvin Kurzawa, intéressant dans son rôle de piston droit. Il avait déjà joué une bonne mi-temps contre Al-Nassr. Pourtant le PSG a mené deux fois au score grâce à Hugo Ekitike, d'abord buteur en coupant une frappe de Zaïre-Emery (17), puis auteur d'une passe décisive de toute beauté, du talon, sur un une-deux avec Vitinha (49).

Après une saison difficile dans l'ombre de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, l'ex-Rémois a touché beaucoup plus de ballons que d'habitude et prend de la confiance, en l'absence de "Kyky", puni à Paris. Il avait aussi marqué au premier match de l'intersaison contre Le Havre (2-0). "On lui fait tous confiance", a lancé son ami Warren Zaïre-Emery, "on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles par rapport à sa saison dernière et on espère que ça ira le mieux pour lui".

"Notre adversaire a très bien joué et a été tenace"

Pour expliquer le match un peu décevant de son équipe, le jeune milieu de terrain a rappelé qu'elle était "en pleine préparation, c'est le début, on apprend à se connaître, et il fait chaud et humide" au Japon. Le Cerezo Osaka lui est en plein championnat, classé 5e de la J-League. "Notre adversaire a très bien joué et a été tenace, physiquement ils ont bien donné le tempo", a dit Luis Enrique à la télé japonaise. Par rapport au match contre Al-Nassr, il y avait un peu plus de monde, 32.240 spectateurs contre 25.000 il y a trois jours.

Le gigantesque kop des supporters du Cerezo Osaka, couleur rose sakura, la fleur du cerisier japonais, chante d'ailleurs souvent les mêmes airs que la tribune Auteuil du Parc des Princes. C'était une ambiance plus proche de la compétition, mais le PSG n'est pas encore prêt. Il lui reste un amical contre l'Inter Milan, mardi (12h heure française) à Tokyo.