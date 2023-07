Football : le Paris Saint-Germain tenu en échec par Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo

Le Paris Saint-Germain a entamé sa tournée asiatique sur un pâle 0-0 contre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, mardi à Osaka au Japon, où Neymar est resté sur le banc et les buts dans les crampons des attaquants. Le public a eu beau réclamer Neymar à gorge déployée, le Brésilien, opéré en février de la cheville droite, est resté sur le banc. Comme Lionel Messi est parti et que Kylian Mbappé est puni, le match n'avait que CR7 comme mégastar à aduler. Chaque geste du Portugais a fait rugir le stade Nagai, notamment son retourné passé à côté (45).

Il y avait bien un Mbappé, mais le petit frère, Ethan (16 ans), rentré à la 62e minute quand Luis Enrique a effectué une vaste revue d'effectif ne gardant que deux joueurs : le gardien Gianluigi Donnarumma, auteur d'un superbe plongeon sur une tentative de Ronaldo (40), et Noah Lemina qui a rendu fou ses défenseurs dans son couloir gauche. Le match saignant du petit frère de Mario Lemina est la performance la plus saillante côté parisien.

Asensio transparent, Ndour très actif

Sinon, on a vu le technicien espagnol - qui n'a pas parlé à la presse après le match - essayer deux formules, son 4-3-3 pendant une heure puis un 3-4-3 à partir de la 62e minute. Dans la première, Luis Enrique a aligné une charnière Danilo Pereira-Milan Skriniar, avec le brassard pour le Portugais, et Achraf Hakimi à droite et Lucas Hernandez à gauche. En pointe, Marco Asensio à livré un match transparent, mais au milieu l'Italien Cher Ndour a fait preuve d'activité.

Pour la dernière demi-heure, Manuel Ugarte, plutôt milieu défensif, a joué dans la défense à trois avec Marquinhos et Layvin Kurzawa, qui n'avait joué que neuf minutes en deux ans pour le PSG. En attaque les jeunes Ilyes Housni et Ismaël Gharbi se sont procuré chacun une belle occasion, mais sans marquer. Hugo Ekitike est resté sur le banc comme Neymar. Les virages du Stade Nagai étaient pleins, mais les tribunes latérales bien dégarnies, au total l'enceinte n'était remplie qu'à moitié avec 25.000 spectateurs.

Kylian Mbappé, un absent si présent

Pour l'opération promotionnelle, le PSG a fait moins bien que l'an dernier pour sa première tournée japonaise, où les stades étaient à guichets fermés. Mais il y avait alors Messi et Mbappé. La mise à l'écart de "Kyky", annoncée vendredi soir, est trop tardive pour avoir pesé sur les ventes de billets, Paris a sans doute mesuré à Osaka qu'il avait perdu un peu d'impact avec le départ de la "Pulga" à Miami. Interrogé sur le poids de son absence dans le match nul et vierge, Danilo Pereira a répondu: "Kylian Mbappé est un grand joueur et il n'est pas ici, c'est une décision du club, je ne peux pas la commenter."

"Le club a décidé d'agir de cette façon", a commenté l'ancien buteur du PSG Patrick Mboma, qui collabore avec les PSG Academies au Japon, où il a été joueur, à Gamba Osaka. "J'espère qu'on va trouver vite une issue car c'est un joueur qu'on a envie de voir". Pendant le feuilleton Mbappé, la préparation continue et le PSG revient vendredi contre le Cerezo Osaka.