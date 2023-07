Football : écarté du groupe du PSG, la situation de Kylian Mbappé fait parler

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, le feuilleton de l'été. La star parisienne n'a pas été conviée à la tournée du club en Asie. Le PSG affrontera mardi au Japon la formation saoudienne Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En Espagne, le Real Madrid continue de suivre de près la situation du Français, club que le capitaine de l'équipe de France a failli rejoindre l'été dernier. Le nom de Kylian Mbappé résonne absolument partout en ce moment.

"Une question délicate"

Même sur le chemin des bureaux de vote, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, sourire aux lèvres, ne peut échapper aux questions sur Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, le club espagnol n'a pas bougé et l'international français est toujours un joueur du PSG, s'entrainant avec les bannis à Poissy pendant que le reste du groupe a rejoint samedi le Japon pour la suite de sa préparation. Mais même absent physiquement, Kylian Mbappé est au centre de toutes les conversations en Asie, où la question de son avenir est sur toutes les lèvres.

"C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel. On veut toujours avoir des grands joueurs à nos côtés et j'espère qu'on va avoir une bonne solution pour qu'il puisse revenir, faire partie d'un groupe et nous aider dans cette saison", souligne Marquinhos, le capitaine du PSG. Pour cela, une seule solution aux yeux de Doha : Kylian Mbappé doit prolonger sinon le Paris Saint-Germain cherchera à tout prix à le vendre cet été pour ne pas laisser sa star partir libre en 2024.