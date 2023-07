«On a besoin d'un crack, d'une superstar», à Madrid, les supporters du Real rêvent de Kylian Mbappé

Le transfert de l'attaquant du PSG vers la capitale espagnole reste hypothétique mais un jeune supporter tente tout de même de faire floquer son maillot du Real Madrid au nom de Kylian Mbappé dans la boutique officiel du club. "Bien tenté", sourit Miguel, 22 ans. Cet étudiant en finance imagine déjà l'international français fouler la pelouse du stade Santiago-Bernabeu. "Ça me semble logique si son rêve est de venir à Madrid. Je pense qu'il n'y a pas meilleur joueur sur le marché. On a besoin d'un crack, d'une superstar, un peu comme l'a été Cristiano Ronaldo à Madrid".

Car même si le club saoudien d'Al-Hilal a formulé une offre colossale de 300 millions d'euros au PSG, comme l'a révélé L'Equipe, et que plusieurs écuries européennes - Chelsea, Manchester City, l'Inter Milan ou encore Tottenham - s'intéressent à Kylian Mbappé, c'est bien le Real Madrid qui apparaît comme le grand favori.

Florentino Perez, "très tranquille"

Dans la boutique du Real, Carla et Beatriz, 17 et 18 ans, quittent les rayons les bras chargés de la tenue blanche du club madrilène. Celle que portera, elles l'espèrent, le joueur parisien. "Il est le bienvenu, je le vois comme un jeune joueur qui a montré que les jeunes peuvent faire mieux que les joueurs plus expérimentés. Et c'est le meilleur joueur que possède le Paris Saint-Germain", estime l'une d'entre elles.

Dans le kiosque, situé en face de la boutique, le visage de Kylian Mbappé rivalise avec le résultat des élections nationales sur la une des journaux. Interrogé dans son bureau de vote ce dimanche, le président du Real, Florentino Perez, a déclaré être "très tranquille" au sujet du joueur tricolore, affirment les journalistes.