Bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG : les supporters parisiens divisés

Kylian Mbappé, joueur du Paris-Saint-Germain, a été écarté de la tournée au Japon de l'équipe. Une absence signe du conflit bien présent entre l'attaquant français et la direction du club parisien. En effet, le PSG veut que Kylian Mbappé prolonge son contrat, qui expire dans un an, ou soit vendu dès cet été. Le club refuse que le capitaine des Bleus parte libre dans un an, donc gratuitement. Au lendemain de cette annonce, les supporters parisiens qu'Europe 1 a rencontrés devant la boutique officielle du club à Paris sont partagés.

Grand soleil sur les Champs-Élysées, beaucoup de touristes et quelques supporters parisiens présents devant l’emblématique boutique du PSG… Le bras de fer qui oppose Kylian Mbappé et son club divise chez les fidèles mais tous veulent qu’une décision soit prise.

"Il faut qu'il aille voir ailleurs"

Comme Jérémy, 26 ans, abonné au Parc des Princes depuis 5 ans : "Moi, je pense que c’est un moment compliqué. Je pense qu’il a fait le taff durant les années où il était au PSG. Voilà, maintenant, il faut qu’il laisse sa place et qu’il aille voir ailleurs tout simplement. Il y a pas mal de choses en interne qui se passent, on n'est pas au courant de tout. Donc, pour moi, c’est une bonne chose."

Mais pour Rostan, 23 ans, il faut aussi se mettre à la place de l’international français. "Au début, j’étais assez mécontent comme tout le monde. Après réflexion, je pense qu’il a raison de vouloir partir. C’est peut-être pas la meilleure manière. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que l’on ne sait pas", avance le jeune supporter.

En Ligue des Champions, "c'est le seul à nous avoir fait vibrer"

"Il a essayé d’aller contre ce qu’il voulait l’année dernière en prolongeant et en espérant faire mieux en Ligue des Champions. Il a vu que, encore une fois, c’était le seul à avoir tout donné, c’est le seul à nous avoir fait vibrer. Du coup, je comprends qu’il ait envie de se barrer", concède Rostan.

À l'intérieur de la boutique comme en vitrine, le visage de Kylian Mbappé est toujours affiché sur les écrans géants. Pas certains que les supporters se risquent à investir dans un maillot du PSG dans les prochains jours.