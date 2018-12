Football : Areola prolonge avec le Paris SG jusqu'en 2023

Le gardien champion du monde Alphonse Areola a prolongé son contrat de quatre saisons, jusqu'au 30 juin 2023, avec son club formateur, le Paris SG, a annoncé ce dernier jeudi dans un communiqué.

#Areola2023 @AreolaOfficiel : "Ce club est non seulement mon club formateur, il est aussi mon club de cœur, j’y ai grandi et j’y ai découvert le très haut niveau." ✊

Un "symbole de l'excellence de notre centre de formation". Âgé de 25 ans, Alphonse Areola (2 sélections) "est l'un des plus beaux symboles de l'excellence de notre centre de formation", a estimé le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, cité dans le communiqué du PSG. "Le natif de Paris a gravi tous les échelons du système de formation du Paris SG jusqu'à la signature de son premier contrat professionnel, le 3 juillet 2009, à 16 ans", ajoute le PSG qui rappelle que l'autre champion du monde français formé au club, Presnel Kimpembe, avait lui aussi prolongé son contrat avec Paris, en août dernier.

"Une chance", estime Areola. Areola est cette saison en concurrence avec le champion du monde italien Gianluigi Buffon dans les buts du club de la capitale. "Mon club me donne cette chance de poursuivre de très hautes ambitions, aux côtés de coéquipiers exceptionnels", a dit l'international français dans le communiqué du PSG.

Rabiot, lui, quitte le PSG. Cette annonce intervient alors que le milieu Adrien Rabiot, également formé au club, a pris selon son agent Véronique Rabiot mercredi sur RTL la décision "ferme et définitive" de quitter le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Rabiot n'avait pas été convoqué pour le Mondial en Russie et avait terni son image en refusant un statut de réserviste. Si le jeune milieu de 23 ans, qui n'a plus été appelé depuis en équipe de France, part libre de tout contrat, son club formateur ne touchera pas d'indemnité de transfert. Un éventuel scénario plutôt fâcheux alors que le PSG fait l'objet d'une enquête de l'UEFA sur sa situation comptable.