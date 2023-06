Football : agressé, un arbitre perd connaissance après un match de Départementale 3 dans les Vosges

L'arbitre d'une rencontre de football amateur à Gérardmer (Vosges) a été agressé par un joueur dimanche et, ayant perdu connaissance, a été conduit à l'hôpital le plus proche, a appris l'AFP auprès du club du joueur impliqué et de la gendarmerie d'Epinal mercredi. La rencontre opposait, dimanche à la mi-journée, Gérardmer à Dommartin-lès-Remiremont, en Départementale 3 (11e division).

En fin de match, après une rencontre tendue, un joueur de Gérardmer et l'arbitre "se sont mis tête contre tête, l'arbitre est tombé et (le joueur) lui a shooté dedans au sol (…) Il lui a mis un coup de pied dans la tête", selon les témoignages recueillis par le président du club, Fabrice Defranoux, qui n'a pas assisté à la rencontre.

"Légère perte de connaissance"

L'arbitre, ciblé par "un coup de tête" puis, une fois au sol, par "un coup de pied", a souffert d'une "légère perte de connaissance", a précisé la gendarmerie d'Epinal, jointe par l'AFP. L'arbitre "ne savait plus trop où il habitait et a été transporté à l'hôpital de Remiremont (à 30 km) pour scanner", a expliqué Fabrice Defranoux, ce qu'a confirmé la gendarmerie. "Une enquête est diligentée par la brigade de Gérardmer. (…) L'auteur, né en 2002, est identifié et convoqué", a ajouté la gendarmerie.

"J'ai stoppé toutes les activités (du club) jusqu'à la fin du championnat. Sur un acte comme ça, on ne peut pas être indifférent", a assuré Fabrice Defranoux à l'AFP. "Il y a un problème au niveau des arbitres, ce sont toujours les hommes à abattre, autant par le public que par les joueurs", a-t-il déploré. "Quand on voit les insultes qu'ils prennent, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y en ait plus".