Foot : Troyes sacré champion de Ligue 2 et premier promu en L1

Troyes a été sacré champion de Ligue 2 samedi soir, après sa victoire à domicile contre Dunkerque (2-0) lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat. L'ESTAC), qui détient cinq points d'avance sur son dauphin Clermont, retrouvera la Ligue 1, trois ans après sa relégation en seconde division et six ans après leur premier titre de L2 en 2015.

Troyens et Dunkerquois se sont longtemps observés dans cette rencontre à enjeu, mais le capitaine nordiste a tout de même dû arrêter un pénalty tiré par Florian Tardieu, juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Troyens ont rapidement plié l'affaire, d'abord grâce à un débordement sur l'aile gauche couronné de succès de l'attaquant français Alimani Gory (58e), qui venait d'entrer en jeu. Bien servi par Umut Bozok dans la surface, l'international congolais Dylan Saint-Louis (69e) a lui visé au milieu du but pour faire le break. Au coup de sifflet final, le tacticien Laurent Batlles, artisan de la réussite troyenne depuis son arrivée en juin 2019, a fondu en larmes. A l'extérieur, sur le parking du stade, les supporters aubois scandaient : "On est on est en Ligue 1 !" à tue-tête.

En revanche pour connaître les autres promus en Ligue 1, il faudra patienter. Malgré sa victoire (3-1) à domicile contre Sochaux, Clermont n'est toujours pas assuré d'un accès direct en L1 car, de son côté, Toulouse (3e du classement avec un match en retard) a remporté son duel (3-0) contre Caen. Le choc entre Grenoble (4e) et Auxerre (6e) s'est soldé par un match nul (1-1), ce qui n'enterre pas complètement les espoirs auxerrois de finir dans le top 5 et donc de participer aux barrages d'accession en L1.