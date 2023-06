Foot : Mbappé «heureux» de rester au PSG la saison prochaine

Kylian Mbappé affirme être "heureux" de "rester la saison prochaine" au Paris-SG, assurant ne pas avoir "demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid", dans un entretien publié mercredi par le quotidien italien la Gazzetta dello Sport. "J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine", déclare l'attaquant lors d'une interview réalisée à l'occasion du rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

Mbappé n'a jamais discuté d'une prolongation

Mbappé, courtisé par le passé par le Real Madrid, a annoncé mardi dans un communiqué à l'AFP n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec son club, avec lequel il reste sous contrat jusqu'en 2024. Cette décision de la star française a rouvert tous les scénarios sur son avenir, dont un possible départ dès cet été, pour éviter un départ sans indemnités dans un an.

Mbappé regrette le départ de Messi

L'attaquant regrette par ailleurs le départ du PSG de Lionel Messi, "potentiellement le meilleur joueur de l'histoire du football". "Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va, je n'ai pas bien compris pourquoi tellement de gens étaient si soulagés qu'il soit parti", explique Mbappé. "On parle de Messi : il doit être respecté et il n'a, au contraire, pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage mais c'est comme ça. Il faudra faire ce qui est possible pour le remplacer", ajoute-t-il.