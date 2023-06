PSG : partenariats, attractivité, billetterie... Comment un éventuel départ de Kylian Mbappé affecterait le club

Le feuilleton Kylian Mbappé démarre sa nouvelle saison. Ce lundi 12 juin, en fin d’après-midi, selon les informations de L'Équipe, le joueur du Paris Saint-Germain aurait officiellement fait savoir au club, par le biais d'un courrier, qu’il ne lèverait pas l’option d’un an supplémentaire dans son contrat. Le champion du monde tricolore serait alors libre de s'engager où il le souhaite à l'été 2024. Ce mardi, Le Parisien affirmait même que Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid dès cet été et profiter ainsi du départ de Karim Benzema vers l'Arabie saoudite. Une information démentie quelques minutes plus tard par l'intéressé sur Twitter.

Néanmoins, même dans le cas où le Bondynois choisirait d'aller au terme de son contrat, le Paris Saint-Germain se trouverait en position délicate dans la mesure où il ne percevrait aucune indemnité de transfert.

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Or la star est estimée à 180 millions d'euros par Transfermarkt, site de référence sur la valeur marchande des joueurs. De quoi renforcer le mécontentement des dirigeants qatariens qui n'ont que peu goûté à cette lettre de l'international français. "Les dirigeants ont été très surpris voir agacés. Kylian Mbappé est payé une fortune, aux alentours de 200 millions d’euros l’année. C’est un peu le roi au PSG, toute la politique sportive est établie pour lui, on a fait venir Luis Campos pour lui", rapporte Clément Pernia, journaliste et auteur du livre Une histoire populaire du PSG au micro d’Europe 1.

Des conséquences non-négligeables sur le plan économique

"Le timing soulève une question aussi, on est loin de l’échéance, il aurait pu attendre un peu. Apparemment, selon certaines sources, il y avait des discussions pour une potentielle prolongation. Pour les dirigeants, c’est une forme d’agacement, surtout avant que le nouvel entraîneur soit nommé", ajoute-t-il. D'autant qu'un départ de Kylian Mbappé, préjudiciable sur le plan sportif, drainera une montagne de conséquences néfastes pour le club, notamment d'un point de vue économique. "Ça aura un impact sur la valeur des sponsorings et des partenariats. Si vous n'avez plus le meilleur joueur du monde après le départ de Messi (à l'Inter Miami), il y a fort à parier que certains partenaires vont renégocier et que de nouveaux entrants seront enclins à donner moins d'argent", explique Jean-Baptiste Guégan, enseignant, journaliste et spécialiste en géopolitique du sport.

Sans Kylian Mbappé, les revenus liés à la billetterie pourraient fondre eux aussi. "Vous n'attirez pas 46.000 spectateurs avec des joueurs comme Danilo, avec tout le respect que j'ai pour Danilo", remarque Jean-Baptiste Guégan. Attirer des stars planétaires pour le remplacer ne sera pas chose aisée, compte tenu de l'attractivité toute relative du championnat de France, désormais orphelin de Lionel Messi et, potentiellement, de Neymar annoncé avec insistance sur le départ. "Les performances européennes du PSG n'aident pas. L'argent du Qatar, c'est une chose, mais aujourd'hui, il y a une concurrence et la Premier League. Il reste la question de l'entraîneur, on ne connaît pas encore son identité", rappelle Jean-Baptiste Guegan.

"Cela montre que le club n'est pas capable de garder ses stars"

Perdre Mbappé renverrait également une image négative à l'ensemble de la planète football. "Cela montre que le club n'est pas capable de garder ses stars, de maîtriser l'histoire qu'il tisse avec elles", ajoute l’auteur de Qatar, dominer par le sport : Géopolitique d'une ambition. Difficile néanmoins d'imaginer le Qatar plier bagage et mettre un terme au projet. "Par contre, cela peut reconsidérer une partie de ses investissements, en tout cas réorienter la gouvernance. Il y aura peut-être un changement d'hommes, un changement de stratégie. C'est peut-être un mal pour un bien, même si personne ne souhaite le départ de Mbappé", conclut Jean-Baptiste Guégan. Pour le PSG, l'été s'annonce brûlant et son épilogue bien incertain.