Foot : Lyon s'impose 2-1 à Strasbourg et remonte provisoirement à la 4e place de la Ligue 1

Trois jours après sa défaite (2-0) sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions, Lyon a rebondi en championnat en allant s'imposer (2-1) à Strasbourg, samedi lors de la 15e journée de Ligue 1. L'OL se replace provisoirement au pied du podium avec 22 points, à respectivement deux longueurs d'Angers, en déplacement à Nice dans la soirée, et six de Marseille, vainqueur de Brest vendredi (2-1).

Quatre victoires en cinq matches

Les Gones, qui ont souffert face à une solide équipe alsacienne, se sont imposés grâce à des buts de Maxwel Cornet (40e) et Jeff Reine-Adélaïde (75e), alors que Youssouf Fofana avait ouvert le score (22e). Ils signent une quatrième victoires lors de leurs cinq dernières rencontres de championnat, confirmant leur renouveau depuis l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc mi-octobre. Très à l'aise offensivement samedi, ses joueurs ont toutefois montré des signes de faiblesse dans le secteur défensif même s'ils ont empoché la victoire. Strasbourg (12e, 18 points), qui n'a pas démérité, à l'image du jeune défenseur Mohamed Simakan, n'a pas pu enchaîner un cinquième victoire de rang à la Meinau et reste douzième (18 points).

Cornet décisif

Après un début de partie animé, le RCSA se procure la première occasion sur un contre, mais la frappe de Ludovic Ajorque est détournée in extremis en corner (5e). Puis une tentative de Lebo Mothiba s'envole dans les gradins (15e). La troisième situation est la bonne pour les Alsaciens: au terme d'une belle action collective, Ajorque sert Fofana, dont le tir limpide trouve le petit filet opposé d'Anthony Lopes (1-0, 22e). Sonné, Lyon tente de réagir mais bute sur une défense alsacienne intraitable. Jusqu'à cette ouverture de Maxence Caqueret pour Cornet, qui élimine Mitrovic avant de décocher une superbe frappe enroulée (1-1, 40e). Après la pause, l'OL augmente son emprise sur le match, tandis que le Racing peine à approcher le but adverse. Ainsi, Dembélé arme un tir croisé qui passe de peu à côté (59e). Alors que Strasbourg se montre de nouveau dangereux, Reine-Adélaïde refroidit la Meinau en marquant de la tête, sur un centre de Cornet, le but de la victoire (75e).