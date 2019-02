Foot - Ligue 1 : Lille s'impose à Guingamp (2-0) et consolide sa deuxième place

Lille a consolidé sa deuxième place en s'imposant à Guingamp (2-0) et met la pression sur Lyon, qui se déplace à Nice dimanche soir (21 heures) en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Les Lillois possèdent provisoirement six points d'avance sur les Lyonnais, 3èmes au classement. Le Losc s'est imposé en Bretagne grâce à un but de Rafael Leao à la 47e minute et un penalty de Loïc Remy dans le temps additionnel.

Quelques frayeurs pour Lille. Aidé par la VAR qui a annulé un but de Marcus Thuram pour un hors-jeu d'Alexandre Mendy au début de l'action, à l'heure de jeu, Lille a tout de même connu quelques frayeurs, notamment une tête de Nolan Roux déviée par Mike Maignan sur la barre (83e) et les bras levés au coup de sifflet final montraient que les Nordistes ne se sont pas promenés au Roudourou. Les Lillois ont maintenant une semaine pour préparer la réception de Montpellier, 4e à 9 points d'eux, qui pourrait raffermir encore leur place sur le podium.

Dans l'autre match disputé dimanche à 17 heures, Rennes s'est imposé à domicile face à Saint-Etienne (3-0).