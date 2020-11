Foot : il y a "énormément de problèmes" chez les Bleues, dénonce la capitaine Henry

La capitaine de l'équipe de France de football Amandine Henry a affirmé dimanche sur Canal+ qu'il y avait "énormément de problèmes" chez les Bleues, ciblant particulièrement le "management" de la sélectionneuse Corinne Diacre pendant le Mondial-2019, qualifié de "chaos total".

Lors de la compétition organisée en France, "sportivement, je n'ai pas vécu à 100% l'épanouissement. Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Ca a été un chaos total", a confié la capitaine des Bleues, non retenue pour les deux derniers matches de qualification pour l'Euro-2022, des "critères sportifs" étant invoqués par Diacre.

️ Amandine Henry : "Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde mais ça a été un chaos total" pic.twitter.com/0CCny4HCo4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 15, 2020

Des tensions persistantes entre Diacre et son groupe

Relatant l'annonce de sa non-sélection, la milieu de terrain lyonnaise a précisé dimanche que "l'appel (de Corinne Diacre, NDLR) a duré quatorze, quinze secondes, je m'en rappellerai toute ma vie". "Sur le coup j'étais choquée (...) Cette discussion m'a fait mal, j'ai été vraiment touchée, en plus sportivement je me sentais super bien", a-t-elle ajouté. Plusieurs joueuses avaient réagi à sa non-sélection, Amel Majri évoquant notamment des "tensions" autour de la sélection.

La sortie de la capitaine des Bleues intervient dans un contexte de tensions persistantes entre la sélectionneuse et son groupe. Cet été, la gardienne Sarah Bouhaddi (34 ans, 149 sélections) avait choisi de se mettre volontairement en retrait de l'équipe de France à cause d'un "climat très négatif" autour de Corinne Diacre. "Gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible", avait-elle jugé en outre fin octobre.

Les Bleues en tête du groupe G

"Quand tu te vois sur la liste, il y a deux sentiments : la joie et la crainte", a encore dit Henry à quatre jours de l'annonce par Corinne Diacre de sa sélection pour les deux derniers matches de qualification à l'Euro-2022.

Les Bleues partagent en ce moment la tête du groupe G avec l'Autriche, qu'elles défieront le 27 novembre à Guingamp, avant de recevoir le Kazakhstan à Vannes le 1er décembre.