D1 féminine : le Paris SG ramène le nul 0-0 de Lyon et fait un pas de plus vers le titre

Le Paris SG a ramené le nul 0-0 de Lyon dimanche et fait un pas de plus vers son premier titre en D1 féminine de football avant l'ultime journée. Les Parisiennes conservent un point d'avance sur les Lyonnaises et tenteront de mettre un terme à 14 ans d'hégémonie de l'OL lors de la réception de Dijon vendredi. Les joueuses de Sonia Bompastor, arrivée en fin de saison sur le banc rhodanien, recevront dans le même temps Fleury.

La dernière fois que la section féminine de l'OL avait connu une saison blanche, sans titre, remonte à 2006.