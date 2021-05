D1 féminine : choc décisif entre Lyon et le Paris Saint-Germain

Match au sommet en Division 1 féminine, dimanche soir. Le titre de championne de France pourrait se jouer entre les deux équipes vedettes, Lyon et le Paris Saint-Germain. Et pour une fois, ce sont les Parisiennes qui sont devant au classement, avec un tout petit point d'avance.

Les Lyonnaises iront "chercher la victoire"

Il y aura de la passation de pouvoir dans l'air, dimanche soir au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais, qui écrase tout sur son passage en France, n'a pas le droit à l'erreur. Et pour cause, la dernière fois que la section féminine de l'OL a connu une saison blanche, sans titre, il faut remonter à 2006. Une éternité pour un club condamné à gagner.

"On a encore notre mot à dire, on doit gagner", assure l'entraîneuse Sonia Bompastor. "J'ai confiance en mes joueuses, elles ont l'habitude de relever ces challenges, elle ont aussi beaucoup d'expérience, on sera prêtes et on ira chercher la victoire."

Le PSG espère concrétiser une "très belle saison" avec un trophée

Mais dans le camp d'en face, le PSG, qui a battu Lyon deux fois cette saison, en D1 et en Ligue des champions, a une occasion en or de matérialiser leur domination par un titre. "Les précédentes saisons on avait tendance à être derrière, là on est devant. Donc pour une fois ça peut être à notre avantage", affirme quant à lui l'entraîneur parisien, Olivier Echouafni. "Maintenant, il faudra le démontrer sur le terrain, mais l'objectif est de ne pas subir les événements. Les filles ont à cœur d'être récompensées, de concrétiser leur très belle saison par un trophée collectif."

Après cette affiche il restera encore un match à jouer. Mais personne n'est dupe : celle qui l'emportera ce dimanche soir deviendra la nouvelle référence du football féminin français.