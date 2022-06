Finale du Top 14 : «On mérite d'y être», rappelle le capitaine de Montpellier face aux critiques

Les deux premiers de la saison régulière, Castres et Montpellier, se retrouvent vendredi soir en finale du championnat de France de rugby. Une finale qui n'est pas l’affiche la plus attirante qui soit. Castres et Montpellier sont réputés pour leur jeu basé sur la défense et le défi physique, loin du rugby champagne pratiqué par d'autres. Cette finale du Top-14 n'est sans doute pas l'affiche la plus alléchante, la plus sexy. Une critique à laquelle répond ainsi Pierre-Yves Revol, le président castrais. "Vous voulez dire que ce n'est pas une affiche qui promet de grandes envolées ?", demande-t-il innocemment.

Avant d'ajouter : "J'ai vu une finale l'année dernière entre deux équipes supposées très sexy. C'était le Stade toulousain et La Rochelle. Et si ma mémoire est bonne, il n'y a pas eu un seul essai", tacle-t-il. Pierre-Yves Revol croit qu'"il faut considérer avec beaucoup de circonspection ces approches un peu caricaturales" : "Un match de rugby, nul ne sait comment il va se dérouler."

"Tous les ingrédients" pour un beau match

Du côté de Montpellier, le capitaine Yacouba Camara a le regard noir lorsqu'il est interrogé sur la qualité de cette finale. "On fait du rugby comme toutes les équipes, même si ce n'est pas beau à voir", assure-t-il. "Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire des bons matchs de rugby. Même si ce ne sont pas les demi-finales ou les finales espérées, nous, on est très fiers d'y être et on mérite d'y être", rappelle Yacouba Camara.

Castres et Montpellier s'étaient déjà rencontrés en finale il y a quatre ans et les Tarnais avaient remporté leur cinquième et dernier titre de champion de France. Les Montpelliérains, eux, n'ont jamais encore décroché le Bouclier de Brennus. Coup d'envoi du match à 20h45 au Stade de France. 80.000 spectateurs sont attendus. Si le RER B fonctionnera quasi normalement, la ligne D sera, elle, concernée par une grève.