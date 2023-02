FFF : un rapport accablant pour Noël Le Graët, plus que jamais sur un siège éjectable

Les conclusions de l'audit sur la gestion de la Fédération française de football, publiées ce mercredi, sont accablantes pour ses dirigeants. Après des mois d'enquête, les inspecteurs ont remis le document final à la Ministre des Sports. Et sans surprise, ces derniers ont pointé du doigt le caractère déplacé et injurieux des propos de Noël Le Graët, parfois accentué par la consommation excessive d’alcool. Le rapport définitif, consulté par Europe 1, dénonce en particulier le comportement du président de la FFF vis-à-vis de femmes.

"Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire"

La Ministre des Sports, Amelie Oudéa-Castéra, met depuis sous pression le Breton de 81 ans et lui demande de partir : "Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", a-t-elle déclaré.

Au sein de la fédération française de football, les derniers soutiens de Noël Le Graët sont en train de le lâcher. Éric Borghini, membre éminent du Comex joint par Europe 1 estime que Noël Le Graët a perdu toute crédibilité pour diriger la fédération. "Le statu quo est intenable. Ça me paraît quand même très compliqué, de retrouver son fauteuil de président et de continuer comme si de rien n'était", confie-t-il. Le Comex doit se réunir ce vendredi. Une démission collective n’est pas à exclure, ce qui conduirait mécaniquement au départ de Noël Le Graët.