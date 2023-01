Mise en retrait de Noël Le Graët à la présidence de la FFF : et maintenant ?

Après plusieurs propos polémiques et des accusations de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët n'est plus le président exécutif de la Fédération française de football (FFF). L'homme âgé de 81 ans a été mis en retrait à l'issue d'un comité exécutif extraordinaire. Il laisse sa place à Philippe Diallo, qui assurera l'intérim. Mais Noël Le Graët pourra-t-il reprendre son fauteuil rapidement ?

Avant d'y arriver, il faudra tout d'abord attendre la conclusion de l'audit diligentée par le ministère des Sports, prévu fin janvier, date jusqu'à laquelle Noël Le Graët a été mis en retrait. Si celui-ci est blanchi, notamment des accusations de comportement sexiste, il pourrait retrouver sa place. Un scénario qui aujourd'hui, semble peu probable.

De multiples favoris

En revanche, si l'enquête est accablante, Noël Le Graët a promis de démissionner ce qui entraînerait une prolongation de l'intérim de Philippe Diallo à la présidence de la FFF jusqu'en juin 2023. Un vote aura ensuite lieu lors d'une assemblée générale pour élire le nouveau président. Et parmi les favoris, Philippe Diallo, actuel intérimaire, vice-président depuis décembre 2021 et qui a un atout : celui d'être proche du camp Macron, après avoir travaillé au cabinet d'Édouard Philippe au Havre.

Jamel Sandjak, opposant pendant dix ans à Noël Le Graët, et membre du Comex, pourrait aussi accéder au poste. Le président de la Ligue de Paris aurait les faveurs des pronostics. Autre possibilité, Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg, successeur adoubé par Noël Le Graët. Ou encore, et ce serait une surprise, le retour de Michel Platini, qui doit rencontrer la ministre des Sports en février. Emmanuel Macron l'aurait même contacté il y a quelques jours.