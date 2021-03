Fabien Barthez sur la saison difficile de l'OM : "C'est un gâchis terrible"

INTERVIEW

De ses deux passages à l'Olympique de Marseille, Fabien Barthez a conservé de précieux souvenirs. Lors de sa longue carrière, l'ancien gardien des Bleus a porté le maillot de l'OM de 1992 à 1995 puis de 2004 à 2006. Et s'il n'a aujourd'hui plus de rapports avec le club de la cité phocéenne, il continue de suivre son actualité. Invité dimanche d'Europe 1 Sport, il est donc revenu sur la situation du club, à la peine en championnat, et secoué par de nombreux mouvements en interne, avec le départ de Villas-Boas et le remplacement du président Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria.

"J'ai vécu des moments magnifiques" à l'OM, se souvient Fabien Barthez, évoquant "des souvenirs qui font partie de ma carrière". En 1993, il soulève notamment la première Ligue des champions remportée par un club français. "En tant que footballeur, jouer à Marseille c'est magnifique", dit-il encore.

"Évidemment que ça me touche"

Toutefois, précise-t-il, "depuis 2006, je n'ai plus aucun rapport avec ce club". Reste que le champion du monde 1998 est attristé par le spectacle donné par son ancien club, actuellement 8e de Ligue 1. "Évidemment que ça me touche, c'est un gâchis terrible", réagit-il.

Après le départ de Villas-Boas, l'OM a changé de président en écartant Jacques-Henri Eyraud et le remplaçant par l'ex-directeur sportif Pablo Longoria. Pour le poste d'entraîneur, l'OM a fait le pari d'engager l'Argentin Jorge Sampaoli.