"Nouvelles têtes, nouvelle ère à l'OM !" : Eyraud écarté, les supporters jubilent

Une page se tourne à l'OM. Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a annoncé vendredi de "profonds changements" dans le club, au premier rang desquels se trouve la mise à l'écart du président Jacques-Henri Eyraud. Il est remplacé par le directeur sportif actuel, Pablo Longoria. Un "soulagement" pour de nombreux supporters, de plus en plus hostiles au patron du club. "Ce n’était plus possible. Toute la ville était contre lui, tout Marseille était contre Eyraud", s'exclame Alex, fervent supporter de l'OM.

Fin janvier, plusieurs centaines de supporters de l'Olympique de Marseille en colère avaient mené un coup de force à la Commanderie, le centre d'entraînement du club. Ils étaient particulièrement remontés contre Jacques-Henri Eyraud depuis que ce dernier avait évoqué le "danger" d'avoir trop de Marseillais ou de supporters de l'OM au sein du club, lors d'une conférence sur le management.

"Nouvelles têtes, nouveaux objectifs"

Alex espère que le départ de Jacques-Henri Eyraud sera synonyme de changement. "Nouvelles têtes, nouveaux objectifs, nouvelle ère à l’OM ! Il y a eu les débordements à la Commanderie, des manifestations. On n'était jamais entendus. Là, enfin, on a l’impression qu’il y a peut-être un pas vers nous. Mais on attend de voir, tous les problèmes ne sont pas réglés. Il va falloir aussi que le club se ressaisisse."

Même son de cloche du côté Christophe Bouchet, ancien président de l'OM. "L’issue semblait écrite. Les supporters, en particulier à l’OM, font partie de la vie du club. Le bras de fer était totalement vain et inutile", souligne-t-il. Mais si une page se tourne, l'histoire n'est pas encore écrite. "La réponse que Frank McCourt va devoir donner dans les prochaines semaines ce n’est pas de savoir qui sera directeur sportif ou entraineur. C’est quelle sera la qualité de l’effectif de l’Olympique de Marseille."