F1 : Oscar Piastri partira en pole position du GP de Chine, Hamilton remporte le sprint

Article Suggestions

L'Australien Oscar Piastri partira en pole position du Grand Prix de Chine en Formule 1 ce dimanche, il devance le Britannique George Russell. Plus tôt dans la journée, Hamilton s'est montré impérial lors de la course sprint, qu'il a dominée de la tête et des épaules samedi, s'offrant une première victoire avec Ferrari qu'il a rejoint en début d'année.