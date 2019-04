F1 : Mick Schumacher, fils de Michael, a piloté une Ferrari en essais privés

Cette première ne pouvait passer inaperçue. Mick Schumacher, fils de la légende de la Formule 1 Michael Schumacher, a effectué mardi des essais privés à bord d'une Ferrari, la SF90, sur le circuit de Bahreïn.

Son père cinq fois champion du monde avec Ferrari. Le nom de Schumacher est étroitement associé à celui de Ferrari. C'est en effet avec la célèbre écurie italienne que son père a remporté cinq de ses sept titres mondiaux en F1 (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004). Michael Schumacher, 50 ans, a été victime d'un accident de ski en 2013 après son retrait de la compétition automobile un an plus tôt et n'a pas été vu en public depuis en raison d'importantes séquelles cérébrales.

Champion de F3 Europe la saison dernière, Mick Schumacher conduit désormais en F2, et est membre depuis cette année de la Ferrari Driver Academy, la filière de jeunes pilotes de la Scuderia. Mercredi il doit poursuivre les essais, cette fois à bord d'une Alfa Romeo, propulsée par un moteur Ferrari.