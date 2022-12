ÉVÉNEMENT - Retrouvez notre dispositif spécial finale de la Coupe du monde France-Argentine dimanche dès 14h

ÉVÉNEMENT

Alors que se tient dimanche 16 décembre la finale de la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar, Europe 1 met en place un dispositif spécial dès 14 heures. Sur place, pour commenter les matchs et couvrir l’évènement : Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, Jacques Vendroux et Cyrille de la Morinerie. La joueuse internationale et capitaine de l’équipe de France féminine, Wendie Renard, apportera son expertise aux auditeurs.

De 14 heures à 15 heures, Cédric Chasseur et Jacques Vendroux vous feront revivre l'histoire du football français avec le podcast "Les Géants" consacré à Hugo Lloris et Laurent Blanc. Dès 15h, vous pourrez retrouver un avant-match France-Argentine et, rendez-vous dès 16 heures pour suivre la rencontre en direct. Lionel Rosso reviendra ensuite dans Europe 1 Sport sur cette finale de 19 heures à 22 heures et enfin Pierre de Vilno vous proposera un tour de l'info jusqu'à 23 heures.

Europe 1 radio officielle de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 !