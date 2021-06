Euro : qu'ont fait les Bleus dans les "groupes de la mort" ?

L'Allemagne, équipe habituée des sommets européens et en pleine reconstruction, le Portugal, champion d'Europe en titre, la France, championne du monde 2018, et la Hongrie. Dès que le tirage du groupe des Bleus pour l'Euro 2020 - décalé à 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19 - a été connu, nombre de commentateurs l'ont affublé d'une bien effrayante expression : celle de "groupe de la mort". Concrètement, il s'agit d'une poule dans laquelle le nombre de places synonymes de qualification - ici, les deux premières du groupe, plus, éventuellement, un "meilleur troisième" - semble inférieur au nombre de favoris qu'elle comporte. Faut-il alors s'inquiéter pour l'équipe de France ? Pour le savoir, Europe 1 s'est penchée sur le parcours des Bleus en 2000 et en 2008, autres années où le sort les avait placés dans des "groupes de la mort".

En 2000, une deuxième place et un titre

Pour la première fois de leur histoire, les Bleus abordent un Championnat d'Europe avec le statut de champions du monde. Et le sort n'est pas tendre avec l'équipe de France, déjà emmenée par Didier Deschamps, mais comme capitaine : dans le groupe D, elle doit affronter les Pays-Bas, demi-finalistes du mondial 1998, le Danemark, quart de finaliste de la même compétition, et la République Tchèque, emmenée par une génération dorée.

Face au Danemark, les choses commencent très bien pour les hommes de Roger Lemerre : grâce à des buts de Laurent Blanc, Thierry Henry et Sylvain Wiltord, ils l'emportent 3-0. Ils enchaînent ensuite face à la République Tchèque (2-1), avant de butter sur les Pays-Bas, l'un des pays hôtes de l'Euro (2-3). Avec six points, l'équipe de France termine donc deuxième de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale.

La suite de son parcours appartient à l'histoire : battant successivement l'Espagne, le Portugal et l'Italie, la France est le premier pays à remporter successivement la Coupe du monde et l'Euro.

Le fiasco de l'Euro 2008

En 2008, les Bleus ne sont plus champions du monde, titre cédé à l'Italie lors d'une rocambolesque finale 2006, marquée par le fameux "coup de boule" de Zidane. Désormais entraînés par Raymond Domenech, les Français disputent les poules de l'Euro dans le groupe C avec la Roumanie, les Pays-Bas et… l'Italie.

L'équipe de France commence la compétition par un inquiétant match nul face à la Roumanie, adversaire le plus faible du groupe sur le papier (0-0). Elle s'incline ensuite face aux Pays-Bas (1-4), encaissant sa plus lourde défaite en compétition officielle depuis 1968.... Et la dynamique ne se renverse pas contre les Italiens : après l'expulsion d'Abidal, provoquant un penalty avant la demi-heure de jeu, les Bleus perdent 2-0 et sortent de l'Euro par la petite porte.

Interrogé immédiatement après cette dernière défaite, Raymond Domenech annonce sur M6 son projet de… demander sa compagne en mariage. Lilian Thuram et Claude Makélélé, champions du monde 1998, prennent eux leur retraite internationale.