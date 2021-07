Euro : l'éternelle malédiction anglaise se poursuit

Tout avait pourtant si bien commencé. Après un Euro disputé quasiment à domicile alors que tous les adversaires ont dû voyager à travers le Vieux continent, l'Angleterre avait parfaitement débuté sa finale face à l'Italie en ouvrant le score rapidement, par l'intermédiaire de Luke Shaw. Mais les Three Lions n'ont pas réussi à conserver leur avantage et leur fébrilité leur a coûté l'égalisation italienne de Leonardo Bonucci. Pire encore, c'est à la loterie des tirs au but que les Anglais ont finalement rendu les armes face à la Squadra Azzurra (1-1, 2 t.a.b. à 3), à la grande stupeur des milliers de supporters enivrés par l'atmosphère électrique de la finale.

Un dénouement en miroir de ce qu'ont vécu les fans français en 2016, lors de "leur" Euro que le Portugal a remporté en prolongation au stade de France contre les Bleus (1-0 a.p.). Mais pour l'Angleterre, ce type de désillusion est devenue une coutume au fil des compétitions, certifiée par les paroles de la chanson humoristique "Football is coming home" ("le football est de retour à la maison").

Gareth Southgate, maudit avec les Three Lions

Un homme revient au moins au centre lors de trois grandes déceptions de l'Angleterre : Gareth Southgate. Malgré le travail accompli depuis 2016, le sélectionneur anglais apparaît comme l'homme maudit des Three Lions. Au Mondial 2018, il n'avait pas réussi à qualifier son équipe pour la finale en perdant en prolongation contre la Croatie (1-2 a.p.). Trois ans après, l'Angleterre a cassé son plafond de verre datant de plus d'un siècle lors de sa victoire à domicile au Mondial 1966, en accédant à la finale de l'Euro 2020 disputé en 2021.

Mais à domicile une nouvelle fois, Gareth Southgate perd son pari lors de la séance des tirs au but en finale. Son choix de faire tirer trois jeunes joueurs entrants - Marcus Rashford (23 ans), Jadon Sancho (21 ans), Bukayo Saka (19 ans) - s'est révélé infructueux puisqu'ils ont tous les trois raté leur tentative, précipitant la défaite de l'Angleterre. Une histoire qui se répète pour le malheureux Southgate, déjà responsable de l'élimination des siens en tant que joueur de champ à l'Euro 1996, toujours à Wembley, après avoir raté son tir au but décisif contre l'Allemagne.

22% - L'Angleterre n'a remporté que 22% (2/9) de ses séances de tirs au but en tournoi majeur (Coupe du Monde/EURO), le plus faible pourcentage parmi les sélections européennes ayant disputé au moins 3 séances. Cruel. #ENG#EURO2020pic.twitter.com/1bBLoyfddJ — OptaJean (@OptaJean) July 11, 2021

La Mère patrie du ballon rond pensait enfin ramener un titre à la maison ce 11 juillet 2021, 55 ans après le dernier acquis en Coupe du monde 1966. Mais la bande de Gordon Banks, Bobby Charlton et Geoffrey Hurst, tombeuse de la RFA à domicile (4-2 a.p.), n'a pas encore trouvé de successeurs. Une date cruelle pour le football anglais et pour la sélection des "Three Lions", persuadée que son heure était enfin venue. Demi-finaliste en 2018, finaliste en 2021, l'Angleterre de Gareth Southgate prépare peut-être sa revanche sur l'histoire l'an prochain au Mondial du Qatar, en forme d'ascension logique d'une sélection qui compte d'innombrables jeunes talents.