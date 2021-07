Euro : l'élimination de la France a-t-elle fait chuter les audiences télé ?

DÉCRYPTAGE

Une équipe éliminée, une nation effondrée… et des diffuseurs bien embêtés. Lorsque l'équipe de France est sortie de l'Euro 2020 contre la Suisse, en huitièmes de finale, lundi 28 juin, M6 et TF1 ont logiquement vu partir leur principal pourvoyeur d'audiences sur le plan national. Pas moins de 15,1 millions de téléspectateurs contre l'Allemagne, 12,3 millions contre la Hongrie, 15,6 millions contre le Portugal et 16,3 millions contre la Suisse… Des cartons d'audimat extrêmement rares dans une année, avec un prix des spots publicitaires au diapason.

Quand les Bleus ont dû rentrer à la maison (sans la coupe), les audiences ont-elles baissé ? Assurément. Pour le quart de finale entre la Suisse et l'Espagne, il y avait 4,6 millions de téléspectateurs branchés sur TF1 à 18 heures, vendredi 2 juillet, soit 11,5 millions de moins que quatre jours plus tôt lorsque les Bleus affrontaient la Nati. Les autres matches disputés depuis une douzaine de jours n'ont pas non plus dépassé la barre des 10 millions de téléspectateurs, avec 6 millions pour Belgique-Italie, le quart de finale le plus regardé.

La barre des 10 millions pour la finale ?

Pour les demi-finales, les audiences étaient cependant plus élevées, avec 8,5 millions de téléspectateurs pour Italie-Espagne et 7,2 millions pour Angleterre-Danemark. Du mieux, donc, avec la perspective d'une finale encore plus suivie entre deux pays proches de la France d'un point de vue géographique. De quoi repasser au-dessus de la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs pour la clôture du tournoi ?

Quoi qu'il en soit lors d'Italie-Angleterre, l'Euro reste pour les chaînes de télévision une compétition qui attire souvent davantage que leurs programmes habituels, surtout pour M6. À titre de comparaison, l'une des émissions les plus emblématiques de la chaine, Top Chef, navigue habituellement autour des 3 millions de téléspectateurs en prime time chaque mercredi.

Moins de matches en clair

Si les audiences se situent à un bon niveau malgré l'absence des hommes de Didier Deschamps, les téléspectateurs français auront vu moins de matches lors de cet Euro qu'en 2016. Selon les calculs de Pure Médias, 45% de la compétition était diffusée en clair (TF1 et M6, à l'inverse de la chaîne payante beIN Sports), contre 64% il y a cinq ans.

Pour l'Euro 2024, disputé en Allemagne, les chaînes gratuites vont-elles prendre le risque de diffuser plus de matches, à des horaires similaires ? Il est encore trop tôt pour le dire, avec un paysage des droits TV en pleine recomposition. Seule constante : quand des rencontres de football sont diffusées gratuitement, les Français sont généralement fidèles au poste.