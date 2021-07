Euro : l'Angleterre exulte après la qualification de son équipe en finale

Le football rentre progressivement à la maison en Angleterre, dans son pays d'origine, alors que les "Three Lions" vont disputer la finale de l'Euro dimanche face à l'Italie (21 heures). Il s'agit de la première finale des Anglais dans une compétition majeure depuis 55 ans, soit plus d'un demi-siècle d'attente. Une éternité pour la plupart des supporters qui n'étaient pas nés en 1966, et qui n'ont donc jamais vraiment connu une telle ferveur derrière leur équipe nationale.

Wembley célèbre ses héros. Tour d’honneur pour le capitaine adulé @keaneharry10 . “It’s coming home” Il y a des larmes de bonheur !!!! #ENGDAN#Euro2020@Europe1 finale #ENGITA dimanche pic.twitter.com/eiksYQuiCr — C. de La Morinerie (@Morinerie) July 7, 2021

Un soutien populaire jamais vu

L'ambiance était indescriptible au stade de Wembley, dans l'antre des Three Lions, où se dispute le dernier carré de l'Euro. Du début à la fin, les supporters anglais ont chanté, applaudi leur équipe nationale debout, unis, jusqu'à l'explosion de joie au coup de sifflet final entre l'Angleterre et le Danemark (victoire 2-1 a.p.). Une seule phrase est revenue sans cesse du côté des fans outre-Manche : "Football is coming home !" (le football revient à la maison !).

Les supporters ont dansé, se sont embrassés, mais ont également versé des larmes de joie après ce moment historique. Peter, l'un d'entre eux présent à Londres, a eu du mal à réaliser. "C'est incroyable ! 1966, la dernière finale... Cinquante-cinq ans qu'on attendait ça !", exulte-t-il au micro d'Europe 1.

Le capitaine de la sélection anglaise Harry Kane, héros de la soirée grâce à son but libérateur en prolongation, a fait un tour d'honneur sur la pelouse de Wembley, acclamé par les milliers de fans et applaudi par le Prince William. "Harry Kane est un talisman. On a une superbe équipe pour un bout de temps", a poursuivi Peter. La dernière marche pour les joueurs de Gareth Southgate : la finale, dimanche contre l'Italie, pour tenter de remporter le premier Euro de l'histoire des Three Lions.

Un rêve qui se réalise pour la presse anglaise

Même euphorie du côté de la presse anglaise qui apprécie le parcours de l'équipe nationale, malgré plusieurs critiques en début de tournoi notamment envers l'attaquant Harry Kane. La victoire historique des Three Lions fait évidemment la Une de tous les journaux jeudi. The Guardian, qui pointait les mauvaises prestations du capitaine lors des premiers matches, parle du "rêve de l'Angleterre". "Le plus grand de tous les temps", renchérit le Daily Star. "L'Angleterre écrit l'histoire" pour The Times, plus d'un demi-siècle après le seul succès des Anglais à la Coupe du monde 1966.

Fleet Street salutes England's 'history boys' https://t.co/MQRSUtyqGp — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 8, 2021

L'heure est également aux jeux de mot astucieux du côté des journaux britanniques. Cette victoire en demi-finale est "probablement le meilleur sentiment du monde" pour The Sun, reprenant un slogan de la marque de bière danoise Carlsberg. Le Daily Mirror et le Daily Express savourent la qualification en titrant "Finally", un mélange entre "final" - finale - et "finally" - enfin -. La palme revient sans doute au Daily Mail qui rend hommage au héros du match : "Kane you believe it ?" (Pouvez-vous y croire ?).

Une presse anglaise qui encense son équipe nationale avant la finale de dimanche. Où l'euphorie peut encore augmenter de quelques crans en cas de victoire contre l'Italie.